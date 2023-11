La economía peruana no logra levantar vuelo y continúa en terreno negativo. Para Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estos malos resultados responden, en parte, a causas exógenos como las protestas y las anomalías climáticas durante la primera parte del año.

“En el Perú, en los estimados que hemos hecho, casi 2.3% del producto es atribuido a causas exógenas. Por ejemplo, las temperaturas 2.8% más altas durante el año han provocado la caída en la producción de varios cultivos de agroexportación y han afectado las confección de prendas porque no hubo invierno en Lima”, comentó durante su presentación en CADE Ejecutivos 2023. A esto se suma la caída de las inversiones.

Agregó que “el problema es que se repitan” . “Si bien ha bajadola probabilidad de un fenómeno de El Niño fuerte, no se puede descartar. (...) Si no hubiera El Niño, otra sería la situación”, mencionó.

Para Velarde un tema grave es la inversión: “las cicatrices que nos ha dejado el 2021 y 2022″. “El 2021 tuvimos la mayor fuga de capitales de la historia. Utilidades que estaban retenidas se sacaron, la gente quiso sacar la inversión que tenía, y obviamente si quiero sacarla, no quiero poner nueva. Pero, creo que lo están logrando poco a poco porque cuando uno ve la caída de la inversión no minera, no residencial, está algo debajo de 2% y espero que sea positiva el próximo año”, puntualizó.

Las reformas necesarias

Si bien Velarde habló de factores exógenos, subrayó que se necesitan reformas necesarias por parte del Gobierno para poder elevar el crecimiento potencial.

“Antes nuestro crecimiento potencial era cercano a 6%, ahora estamos más próximos a 2.5%. Sin reformas va a ser difícil salir de esto. Obviamente puede mejorarse con anuncios: simplificación, estímulos, pero a la larga hemos abandonado reformas hace muchos años . Casi se han paralizado y creo que este campo de reformas debe continuar”, remarcó.

¿Cuáles son esas reformas? Una de las que consideró importante es el tema del Servicio Civil. Hay que recordar que recientemente Servir anunció en Gestión que fijaría plazos para iniciar tránsito de entidades públicas al régimen.

Subrayó que “no hay un país que haya llegado al desarrollo sin un Servicio Civil que sea profesional. Se necesita gobernanza. Cuando digo gobernanza me refiero a saber interactuar con el sector privado, tener la capacidad de respuestas rápidamente, tener funcionarios profesionales en salud, educación, inversión. Nuestro Servicio Civil debe mejorar sustancialmente”.

Otras de las reformas que para Velarde son necesarias están vinculadas al mercado laboral y la de pensiones. Sobre esta segunda, indicó que “hay que analizar como el mercado de capitales se ha venido afectando con retiros sucesivos de AFP”. “Cuando uno ve cómo han caído la emisión de bonos locales, ha caído fuertemente porque no ha habido un comprador, ese comprador era la AFP que han visto reducidas su disponibilidad de fondos”, argumentó.

Pobreza

El presidente del BCRP recordó que las cifras de pobreza urbana han crecido y que hay personas en esta condición tan cerca a la línea de pobreza que incluso con un ingreso adicional de S/ 11.00 al mes podrían salir, pero esto no se logra.

“Si uno ve la encuesta nacional de hogares, las últimas cifras, 3% de la población, 11% de los pobres en este momento, les falta S/ 11.00 o menos mensuales para bajar la pobreza. Recuperar un poco crecimiento los puede ayudar a salir de la pobreza”, detalló.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.

