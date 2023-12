La economía peruana caería 0.5% este año, según las recientes proyecciones de Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto se explica, sobre todo, por la caída de 7.3% que el ente monetario espera para la inversión privada.

Este posible resultado al cierre del 2023 revelaría que el indicador clave para el producto bruto interno (PBI) del país -principal generador de puestos de trabajo de calidad- registraría su peor contracción en los últimos 15 años (sin contar el primer año de la pandemia del covid-19).

PBI por tipo de gasto. BCRP.

La proyección “esconde” que la inversión residencial es la que registraría el mayor retroceso. “Si bien esperamos que en el año la inversión privada caiga 7.3%, la (inversión) residencial se contraería más de 11% en el 2023”, comentó Julio Velarde, presidente del BCRP. Con ello, tendría el peor resultado de los últimos años, solo “superado” por el del 2020 (-14.5%).

Esto va en línea con la expectativa de los actores de la construcción. Por ejemplo, según la última Encuesta de Expectativas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), los edificadores esperaban que sus operaciones terminen el 2023 con una caída de 1.9%.

Para la inversión no residencial (minera y no minera) se prevé una contracción de 5.4% en el 2023. Velarde detalló que “dentro de la (inversión) no residencial, lo que caerá fuerte es la inversión minera; mientras que la no minera retrocedería poco más de 3%”.

Inversión minera

“La inversión minera viene cayendo desde el 2022. De hecho, la inversión (minera) ‘fuerte’ se dio en el primer semestre del año pasado, pero una vez culminadas las obras de Quellaveco, cayó fuertemente en el segundo semestre. Así, ese año terminó con una contracción de 5.5%. Para el 2023, se espera una caída de 14.1%”, apuntó el presidente del BCRP.

Sin embargo, para el 2024 se presenta un escenario más halagüeño para la inversión minera (5.1%). De acuerdo con las declaraciones de Velarde, se espera crecimiento. “Esto es (sobre la base de) conversación que se ha tenido con las empresas, no es estimados solo nuestros. Algunos proyectos que están retrasados parece que van a salir, hay ampliaciones de minas que también van a salir”, explicó.

De acuerdo con Citi Research, “habrá un retorno de la inversión minera extranjera y local” en el 2024. “Al final de este año ya estamos viendo un retorno de esa inversión. Por lo menos, de compromisos de los inversionistas externos de continuar con los planes de que ya tenían desde el año pasado”, indicó Esteban Tamayo, economista de Citi, sin precisar una cifras para el próximo año.

Para el proximo año el BCRP espera que la inversión privada total crezca 1.8%, donde la inversión residencial se expandiría 2.8%, mientras que la no residencial aumentaría 1.3% . La duda aquí es si estas proyecciones positivas serán suficiente para revertir lo que significan las duras caídas de este año.

Inversión pública

La inversión pública está creciendo solo 1%, explicado fundamentalmente “por la contracción de la inversión pública de los gobiernos subnacionales y la de empresas públicas”. “Para el próximo año esperamos un incremento de 4% al normalizarse la inversión que había en los gobiernos regionales y locales”, mencionó el titular del BCRP.

Inversión pública, RI BCRP.

