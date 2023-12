La inversión minera cerraría este 2023 con una caída de alrededor de 18%, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Sin embargo, se espera un mejor aliento para el 2024, por un menor ruido político.

De acuerdo con Citi Research, “habrá un retorno de la inversión minera extranjera y local” en el 2024.

“Al final de este año ya estamos viendo un retorno de esa inversión. Por lo menos, de compromisos de los inversionistas externos de continuar con los planes de que ya tenían desde el año pasado”, indicó Esteban Tamayo, economista de Citi, sin precisar una cifras para el próximo año.

Tamayo explicó que el Ministerio de Economía y Finanzad tiene un plan de proyectos que siguen en línea con lo planeado y pactado anteriormente, por lo que ya se está empezando a reactivarse la inversión minera.

En el plan Unidos del Gobierno peruano, se anunció que para el 2024 se destrabarían los proyectos: Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac), que implican una inversión total de US$ 964 millones. Mientras que en el 2025 se ejecutaría Zafranal (Arequipa) con US$ 1,263 millones.

En adelante, la cartera de proyectos mineros por ejecutar será de US$ 46,657 millones, con La Granja (Cajamarca), El Galeno (Cajamarca), Río Blanco (Piura), Los Chancas (Apurímac), Michiquillay (Cajamarca), entre otros.

Precio del cobre

El economista también detalló que las perspectivas que se tiene para el precio del cobre son muy buenas para el año entrante, lo que impulsaría que se siga apostando por las inversiones mineras.

“La inversión minera, por naturaleza, es de largo plazo. Independiente de los ruidos recientes, las mineras internacionales deberían considerar volver a la inversión o retomar la inversión que estuvo pausada al principio del 2023 y localmente la inversión también debería empezar a retornar”, apuntó.

Agregó que los ruidos políticos que se vivió a inicio de este año y que generó conflictos sociales en el sur del país no deberían volverse a repetir en el 2024.

Mejorar ejecución

Con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en octubre último las inversiones mineras sumaron US$ 424 millones, lo cual significó una disminución de 2.6% en comparación a lo declarado en el décimo mes del 2022 (US$ 435 millones).

En el acumulado de enero a octubre, la caída de la inversión de las empresas de esa industria extractiva, de US$ 3,591 millones, resultó menor en 13.5% con respecto al mismo periodo del 2022 (US$ 4,152 millones).

En el reciente evento de Fitch on Peru, el Minem señaló que espera un crecimiento en la ejecución de inversión minera en los próximos años.

“Con los números que manejamos, para el 2023 esperamos una inversión de US$ 4,700 millones. En los próximos años se espera: US$ 5,400 millones en el 2024; y en el 2025 y 2026, superior a US$ 5,000 millones”, dijo Óscar Vera, titular del sector.

