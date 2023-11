El Ministerio de Energía y Minas (Minem) espera un crecimiento en la ejecución de inversión minera en los próximos años, tras la esperada caída de 19% este año con respecto al 2022.

“En este momento, con los números que manejamos, para este año 2023 esperamos una inversión de US$ 4,700 millones. En los próximos años, en el 2024, US$ 5,400 millones; y en el 2025 y 2026, superior a US$ 5,000 millones”, detalló Óscar Vera, titular del Minem, en el evento Fitch on Peru.

Resaltó también que el sector ha generado este año S/ 5218 millones de canon y que las exportaciones se han incrementado en 8.5% interanual.

“La minería está caminando a plenitud, todas las plantas están operando, tenemos un incremento en la producción significativo, vamos a superar la producción de cobre y otros minerales”, señaló Vera.

Ventanilla Única Digital

El ministro también adelantó que “posiblemente esta semana anunciemos la Ventanilla Única Digital (VUD) para al etapa de exploración, y en algunos meses para la etapa de explotación”.

Refirió que actualmente se encuentran en marcha blanca de la implementación de este sistema que busca una reducción en los plazos de emisión de permisos para al exploración minera.

“Todo va a ser automatizado de tal manera que los sectores y el empresario puedan acceder en tiempo real. Va a permitir que se cumpla la norma, los permisos podrían demorar entre 2 y 3 años, con esto conseguiremos que se cumpla de acuerdo a lo establecido”, refirió Vera.

Agregó que en la VUD participarán todos los sectores involucrados: la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), entre otras.

“Con esto vamos a conseguir una uniformización de criterios técnicos”, señaló Vera.

SOBRE EL AUTOR Luciana Flores Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.

