La economía peruana se mantuvo en terreno negativo durante los tres trimestres del año y a septiembre acumuló una caída de 0.63%, de acuerdo con data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, reconoció que el reto de corto plazo es justamente salid de esta situación, aunque resaltó que pese al contexto actual, se ha mantenido los fundamentos económicos del país.

“Los fundamentos no han cambiado, se mantienen estables, seguimos siendo una economía abierta al mundo, con una estabilidad macroeconómica envidiable en la región y a pesar de los shocks somos de las pocas economías que han experimentado una caída de la producción pero que han acumulado más ahorros fiscales. Perú s un país sólido fiscalmente, una deuda baja -la más baja de los emergentes de la región-, ha habido una consolidación fiscal importante y estamos recuperando los ahorros perdidos en la pandemia, pero hay retos”, anotó durante el 2023 Latin American Cities Conferences.

Justamente señaló que son dos los retos clave para el país: “ El reto de corto plazo es salir de este episodio de caída de la producción ; y, como segundo, es revertir el estancamiento o caída estructural que ha experimentado el crecimiento potencial del Perú”.

En este contexto, Contreras recordó que como parte de las facultades legislativas delegadas el Gobierno ha aprobado 13 decretos legislativos que, a su consideración, van a generar una aceleración de la inversión total y hará más atractiva la inversión privada.

Decretos legislativos. Fuente: MEF.

“Desde el inicio sabíamos que el gran desafío de esta gestión es revertir la desaceleración que tiene más de una década y que se agudizó producto de los problemas y conflicto políticos”, destacó.

Inversión en el Perú

El ministro del MEF subrayó que hay anuncios importantes de inversión: “Lo que he dicho y me ratifico, si queremos avanzar tenemos que apalancarnos en la minería . Tenemos un portafolio de proyectos importantes que tenemos que sacar adelante. Ese es el compromiso de todos los sectores”. Agregó que también hay anuncios de inversión no minera también están avanzando, “hay un apetito por invertir”.

Reconoció que este apetito aún no se materializa en los números macro, pero -dijo- en parte es porque la inversión tiene un componente inercial. En el 2021 y 2022 fueron años de desconfianza, donde había el riesgo de un cambio del sistema, de la Constitución, por eso salieron del Perú cerca de U$ 20,000 millones que se quiere recuperar en los siguientes años, agregó .

Contreras resaltó la adjudicación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) este año (US$ 2,300 millones a noviembre, 24 veces lo del 2022), que finalmente son proyectos que se realizarán en los siguientes años. “Estos US$ 2,300 millones son básicamente inversión extranjera directa”, apuntó.

El foco del Gobierno, comentó, estará enfocado en dos líneas: destrabar y generar un ambiente más propicio para que los proyectos de inversión avances; así como dar acompañamiento a la inversión .

Plan Unidos

Contreras resumió que el Perú se enfrentó a una pesca totalmente afectada, donde no se pudo abrir una primera temporada de pesca de anchoveta; la agroexportación sufre por dos frentes: el climático y el resultado de la sobreproducción; la agricultura tradicional impactada por déficit hídrico; la construcción “en rojo”; rubros de manufactura débiles.

“ Este año, si no fuera por la minería, probablemente estaríamos hablando de una gran recesión. La minería, el ingreso de Quellaveco, ha permitido sostener el crecimiento y sostener los ingresos fiscales. Estos últimos han caído 12%, felizmente el déficit fiscal tendría que cerrar en 2.6% en noviembre y converger a la meta de 2.4% en diciembre”, subrayó.

Gestión había informado (27.11.2023) que sin Quellaveco, la economía peruana habría caído este año en 1%, según los cálculos de Macroconsult.

En este contexto, hace unas semanas el MEF presentó el plan Unidos (Gestión 10.11.2023) con el objetivo de impulsar la economía y las inversiones. Hoy saldrían publicadas las tres primeras medidas del plan Unidos, de un total de 25.

Plan Unidos. Fuente: MEF

Parte de la apuesta es el destrabe de proyectos mineros. “Algo clave en el corto plazo es seguir avanzando en el destrabe de proyectos mineros. No no podemos dar el lujo de tener un portafolio de más de US$ 50 mil millones que no avanza; y que no solo no avanza, sino que se reduce”, dijo el titular del MEF.

De hecho, se pretende consolidar el hub minero en el sur, que Arequipa, Moquegua y Puno se conviertan en un referente mundial en minería.

A esto se suma un shock de APP para pasar de adjudicaciones por US$ 2,300 millones este año a US$ 7,976 millones en el 2024.

También señaló que si bien se quiere consolidar sectores como la minería y la agroexportación, se seguirán impulsando nuevos motores de crecimiento, como la acuicultura.

Sobre el turismo, el ministro resaltó que “la expectativa (para el turismo) era volver al nivel prepandemia en el 2026, por eso van a ver una estrategia agresiva de promoción del turismo en el Perú. Vamos a complementar el plan que lanzamos este año que llamamos Con Punche Turismo, Promperú jugará un rol activo”.

Mesas ejecutivas. Además de las ya conocidas mesas ejecutivas (forestal, acuícola, industria naval, turismo y gastronomía, minero-energético, agroexportación), el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó las mesas nuevas de promoción de Perú como destino de locaciones fílmicas, Obras por Impuestos y Desarrollo de la Amazonía Peruana.

Industria naval y centro de comercio internacional

Contreras recordó que el plan Unidos también contempla la apuesta por el impulso a la industria naval y la consolidación del Perú como el centro del comercio internacional de América del sur.

“Estamos trabajando para tener el portafolio de inversión complementaria alrededor del puerto de Chancay. Estamos ‘contra el reloj’, pero vamos a llegar. Si desde el 2019 sabíamos que iba a haber un proyecto de esa envergadura, lo que debió hacer el Estado es planear la infraestructura alrededor de grandes proyectos privados”, apuntó.

Sobre el impulso a la indutria naval, Contreras anunció que en tres semanas se tendrá al socio estratégico del Servicios Industriales de la Marina (SIMA), que se va a encargar producir barcos y fortalecer capacidades para en el mediano plazo hacer mantenimiento a estas embarcaciones.

Además, mencionó que alistan el primer proyecto de creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE), con un enfoque diferente.

Plan Nacional de Infraestructura regional

En otro momento, el ministro de Economía y Finanzas recordó que el Perú tiene el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competivividad, el que están actualizando.

De hecho, un reto de la gestión, consideró, es acelerar la ejecución del plan, mientras se trabaja en la actualización de un plan que tengan un enfoque más regional y que permita tener un portafolio de proyectos de inversión que sean técnicamente sostenibles.

PNIC, Fuente: MEF.

“En los últimos años no se ha planificado la infraestructura (...) cuando entré a ver el detalle de cómo se planifica la inversión en el Perú básicamente depende de muchas veces de decisiones discrecionales de un gobernador o de un alcalde. En el Perú, los gobiernos subnacionales manejan el 75% del presupuesto de inversión. Una de las razones por las cuales no hemos avanzado en el cierre de la brecha de infraestructura es porque no hemos desarrollado capacidades y porque no hemos manejado técnicamente la planificación ”, remarcó.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.