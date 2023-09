Arequipa.- La minería es uno de los sectores claves de la economía peruana. Sin embargo, la inversión minera parece estar lejos de dinamizarse en el corto plazo.

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, recordó que la inversión privada total crecería 1.8% en el 2024, pero esta expansión no se sustenta en el sector minero. “La (inversión) minera ya cayó el año pasado (-5.5%). Se espera que caiga 18% este año y -7.7% en el 2024”, remarcó durante su exposición en Perumin 36.

En este contexto agregó ante los asistentes: “Ustedes lo saben mejor que yo, proyectos grandes no existen en este momento (...) La minería ha sido uno de los motores de la economía a lo largo de la historia (...) El motor es minería y acá a veces lo descuidamos. En general muchas veces no se ha advertido la importancia que tiene el sector”.

Ya Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), comentó que para este año, por ejemplo, la inversión minera oscilaría entre US$ 3,500 millones y US$ 4,000 millones, cifras por debajo del resultado del 2022 (US$ 5,200 millones).

Comercio exterior

Julio Velarde proyectó que el Perú cerraría el 2023 con un superávit comercial de US$ 16,000 millones, en gran parte por caída de precios y volúmenes de importaciones.

“En cuánto a balanza comercial, está mejorando frente a la cifras que teníamos antes. Estamos esperando casi US$ 16,000 de superávit comercial este año y con una cuente corriente cada vez menor”, dijo durante su participación en el Perumin 2023.

Por otro lado, Velarde ser refirió a la cifra de crecimiento para este año y recordó que la economía va crecer solo 0.9%. El ajuste se debería a la crisis política, protestas y el fenómeno del Niño.

Sobre este último punto, indicó que las lluvias y el impacto que pueda haber en el país va a depender del comportamiento de la temperatura del Pacifico Central y el Pacifico Oriental frente a nuestras costas.

“Lo que puede afectar inflación y crecimiento es El Niño, que nos mantiene preocupados, por los efectos inflacionarios que pudiera tener el próximo año”, añadió.

En ese marco, señaló que se espera un impacto moderado para que no frente tanto el crecimiento del país.

Las protestas que hubo a inicios de año es otro de los factores de la rebaja en el crecimiento económico, las cuales tuvieron un efecto negativo de 0.8% en el PBI, ya que las empresas no pudieron vender.

“Fue como un confinamiento, ya que no podían abrir capital de trabajo y no habían ventas”, remarcó.

Tasa de interés en EE.UU.

Julio Velarde mencionó que, en el contexto internacional, la situación que viene a partir del 2025 o 2026 va a ser más difícil, ya que los bonos de tesoro a 10 años en Estados Unidos sigue subiendo su tasa de interés.

“Entonces, se espera que la tasa de interés real sea más alta o que la inflación sea más alta, que no parecería ser el caso”, destacó.

Esto impacta más en los países emergentes, por que cuando el bono a largo plazo empieza a subir significa que se viene un problema fiscal.

También estimó que la tasa de interés norteamericana baje recién en el segundo semestre del 2024 o en el mejor de los casos, en junio.

“La inflación de EE.UU. va a seguir subiendo en los siguientes meses. La subida de tasas de interés influye en la caída de precio de los commodities por factores financieros, no por recesión”, apuntó.

