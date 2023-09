Al tercer trimestre, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) distribuyeron dividendos por S/ 28,599 millones, monto 9.10% por encima de los S/ 26,212 millones repartidos en similar periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la plaza local.

Aún no se ha reactivado el interés de las grandes firmas por reinvertir sus utilidades en el país, no hay planes de nuevos proyectos de inversión importantes, se observa capex (gastos de capital) de mantenimiento pero no de expansión para ampliar plantas o abrir nuevas, dijo a Gestión Carlos Rojas, Ceo de Capia SAFI.

Agregó que se ha generado una gran expectativa frente a la magnitud del FEN, algunos esperan un evento catastrófico, sienten temor y prefieren aplazar su inversión.

“Siguen con la resaca de lo acontecido en los últimos años, el cambio de Gobierno, un primer trimestre malo por conflictos sociales, recesión económica y ahora el riesgo climático. Les genera incertidumbre”, expresó.

En la misma línea, el director independiente, Marco Antonio Zaldívar, sostuvo que el FEN es una amenaza latente para las empresas de cara al primer trimestre de 2024, por tanto, optan por esperar para retomar sus planes y construir.

La inversión depende de la confianza que tienen las compañías en el desempeño de la economía y ahora esta confianza se mueve alrededor del riesgo climático que se prevé para el siguiente año, complementó.

Mineras y financieras

En un análisis desagregado, el sector minería representa el 42% del total de dividendos distribuidos, seguido por el financiero que participó del 34% e industrial con el 10%, según la BVL.

Se ven pocos proyectos mineros y las entidades financieras, especialmente las cuatro más grandes “que mueven la aguja de la economía”, mejoraron sus ingresos con el alza de tasas; en ambos casos el dinero se destinó a los accionistas, comentó Zaldívar.

En tanto, Rojas precisó que si bien las utilidades obtenidas por muchas de estas compañías en 2022 -que son utilizadas en el reparto de dividendos de 2023- fueron elevadas, en algunos casos no superaron lo generado en 2021. El ejecutivo estima que este año el total distribuido sería similar o inferior a lo entregado durante el 2022, pues el desempeño de la economía tiene un impacto en los resultados financieros de las compañías.

Según la BVL, para el 2024 los analistas prevén que los mayores niveles de dividendos se concentren en el sector minería, servicios públicos y algunas empresas ligadas al sector construcción.

LEA TAMBIÉN: Seis de cada 10 acciones extranjeras en la BVL llevan uno o más meses sin negociar.

Inversionistas

Zaldívar detalló que el perfil de los accionistas que reciben este ingreso adicional por dividendos corresponde a personas de alto patrimonio y empresas, que concentran la mayoría de los fondos distribuidos.

“El mensaje de la Reserva Federal (EE.UU.) de sostener tasas elevadas y el primer recorte del BCR, hace que los soles sean menos atractivos; por ello es que muchos de estos inversionistas están derivando sus excedentes (por dividendos) al extranjero, específicamente, el mercado estadounidense”, refirió.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.