El ejecutivo sostiene que, por lo general, el 72% de viajeros reserva solo boletos de avión, mientras que un otro 28% opta por comprar paquetes que incluyen hospedaje, tours y demás agregados. Dentro de este último grupo, las personas que solicitan viajes personalizados han aumentado después de la pandemia.

“Cuando se comenzaron a levantar las restricciones para el sector turístico, muchas personas empezaron a solicitar servicios más personalizados, que los ‘aísle’ de alguna forma del grueso de la población que comenzaba a retomar los viajes. Entonces, muchos se dieron cuenta de que podían acceder a un servicio no solo más privado, sino también que se adecuara a sus necesidades, tiempos y gustos”, detalla Ferreira de Matos.

Perfil del viajero

Para Alexandra Saona, coordinadora comercial de Atrápalo Perú, la mayoría de personas que elige este tipo de servicios viaja en pareja o solo. Las métricas de la plataforma registran que el 62% de quienes solicitan viajes personalizados son mujeres. Por lo general son parejas entre los 35 a 50 años.

Por su parte, el vocero de Mevoydeviaje.com sostiene que el perfil se define más por la experiencia en viajes. Es decir, mientras más experimentado o mientras más veces haya viajado un cliente, es más probable de que apueste por los viajes a la medida.

“Nosotros hemos identificado que el perfil del viajero que busca este servicio son personas que ya tienen experiencia viajando. Quieren disfrutar más lo que en su momento disfrutaron de una forma tradicional o popular. Es un público mayor a los 30 años, porque son pocas las personas que con menos edad han viajado mucho”, precisa.

Principales destinos

Alexandra Saona sostiene que, poco a poco, los peruanos se han ido convirtiendo en turistas más exigentes. “Hay una investigación previa de parte del cliente a la hora de organizar sus destinos de viaje y nosotros hemos ganado especialización y enfoque en nuevos destinos como Turquía y Egipto, que tienen mucho por explorar y que requieren un poco más de atención”, señaló.

En la misma línea, Ferreira de Matos asegura que los destinos más solicitados por sus clientes son las islas no tradicionales de el Caribe como Saint Martin, Bahamas, Curazao o Aruba. A estos se le suman los países de Asia del Este como Vietnam y Camboya y las playas en África.

“El 60% busca destinos lejanos y exóticos como los safaris en África y los países asiáticos y el otro 40% apunta hacia el Caribe”

Ticket promedio

Según Ferreira de Matos, el ticket promedio para un viaje al Caribe de 5 días y 4 noches asciende a los US$ 1,500. Sin embargo, si el cliente busca un viaje personalizado, el precio subiría a los US$ 2,000 en promedio.

En el caso de África y Asia, donde los viajes tradicionales tienen un ticket promedio de US$ 2,500, el precio terminaría subiendo entre US$ 300 y US$ 600.

