La cadena estadounidense Hyatt Hotels Corporation y El Pardo Hospitality anunciaron los planes para que el hotel The Legend Paracas Resort en Paracas (Perú) se incorpore a la marca de establecimientos independientes Destination by Hyatt. Dicho suceso representa el ingreso de esta nueva marca a Sudamérica y se espera que la integración al conglomerado se concrete en junio de este 2024.

Actualmente, The Legend Paracas Resort se encuentra en un proyecto de mejora gradual para elevar el nivel de las habitaciones, ofrecer nuevas opciones culinarias y rediseñar las áreas públicas. Las obras se realizarán con cuidado durante los próximos 24 meses para evitar afectar la experiencia de los huéspedes.

“Estamos muy entusiasmados de unirnos a la Colección Independiente de Hyatt y cumplir la promesa de la marca Destination by Hyatt en la encantadora ciudad de Paracas. Este próximo capítulo nos permitirá elevar aún más nuestra propuesta de valor y ofrecer a los huéspedes y miembros de World of Hyatt una experiencia aún más personalizada y memorable que permita una sensación de conexión con la cultura y comunidad únicas de Paracas”, comentó Ricardo Bracale, director ejecutivo de El Pardo Hospitality.

La expansión de Hyatt

Cristiano Gonçalves, vicepresidente de Desarrollo - América del Sur de Hyatt, indicó que la incorporación de The Legend Paracas Resort busca expandir la presencia de la marca Hyatt en un nuevo mercado (o segmento) en dicha región.

“Nuestro plan para hacer crecer nuestras marcas en Sudamérica continúa y esperamos presentarles a los huéspedes y miembros de World of Hyatt nuevas experiencias culturales en destinos únicos”, precisó.

La marca Destination by Hyatt es una colección diversa de hoteles, complejos turísticos y residencias independientes. Cada propiedad está diseñada específicamente para ser un lugar de experiencias, diseño original y diversos servicios.

EN CORTO

The Legend Paracas Resort. Ubicado en el área de Santo Domingo de Paracas (Pisco, Ica), The Legend Paracas Resort será el segundo hotel Hyatt en Perú después del Hyatt Centric San Isidro en Lima y el decimoquinto hotel Hyatt en Sudamérica. En tanto, el portafolio de Destination by Hyatt continúa creciendo en América Latina y el Caribe luego del previamente anunciado Cas En Bas Beach Resort en Santa Lucía, en El Caribe.

