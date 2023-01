Los precios del oro subían el viernes después de una fuerte caída en la sesión anterior, incluso cuando el dólar se fortaleció a la espera de un informe de empleo en Estados Unidos que podría ofrecer más claridad sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,834.79 la onza a las 10:08 GMT, tras caer un 1.1% el jueves. Los precios han ganado alrededor de un 0.6% en lo que va de semana. Los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables en US$ 1,839.70.

Los datos de nóminas no agrícolas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos se publicarán a las 13:30 GMT. Economistas encuestados por Reuters estiman que se habrían creado 200,000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a los 263,000 de noviembre.

El índice dólar subía un 0.4% frente a sus rivales, lo que lastraba al lingote.

Los datos publicados el jueves mostraron que las nóminas privadas de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre, mientras que el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios por desempleo cayó a un mínimo de tres meses la semana pasada, lo que apunta a un mercado laboral aún ajustado que podría obligar a la Fed a mantener las tasas elevadas.

Algunos funcionarios de la Fed reiteraron el jueves el compromiso del banco central en su lucha para que la inflación vuelva al objetivo del 2%.

Las tasas de interés más altas atenúan el atractivo del oro como cobertura contra la inflación y aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.7% a US$ 23.37 la onza, mientras que el platino caía un 0.1% a US$ 1,049.81 y el paladio ganaba un 0.1% a US$ 1,746.77. Los tres metales se encaminaban a registrar caídas semanales.

Con información de Reuters