La minera canadiense Pecoy Copper continúa fortaleciendo su apuesta por el mercado peruano. La compañía anunció el nombramiento del ejecutivo peruano Javier del Río como nuevo miembro de su Consejo de Administración, en una decisión que busca reforzar sus capacidades técnicas, estratégicas y de gobernanza mientras avanza el desarrollo de su proyecto cuprífero en Arequipa.

El nombramiento, anunciado el 11 de mayo de 2026 y sujeto a la aprobación de la Bolsa TSX Venture, incorpora a un ejecutivo con amplia trayectoria en operaciones mineras, desarrollo de proyectos y liderazgo corporativo en América. Actualmente, Del Río se desempeña como vicepresidente sénior de la unidad de negocios de Estados Unidos de Hudbay Minerals, una de las compañías con presencia relevante en el sector minero peruano.

La empresa destacó que la experiencia local del ejecutivo será clave para fortalecer sus operaciones en Perú. “Javier aporta valiosos conocimientos sobre la industria minera, una perspectiva operativa y un criterio estratégico que fortalecerán a Pecoy Copper a medida que continuamos evaluando y desarrollando nuestras oportunidades”, señaló Vincent Metcalfe, presidente y CEO de la minera canadiense. El directivo agregó que el ejecutivo peruano también contribuirá con “un importante conocimiento y perspectiva regional” gracias a su experiencia trabajando en el país.

Pecoy alberga recursos inferidos de 865 millones de toneladas de cobre, además de oro, molibdeno y plata. (Foto referencial: Andina)

LEA TAMBIÉN: Pecoy Copper avanza con perforación de cobre en Arequipa en campaña tras casi una década

Avances del proyecto Pecoy en Arequipa

El ingreso de Del Río al directorio ocurre en un momento en que Pecoy Copper busca consolidar el avance del proyecto Pecoy, ubicado en la región Arequipa, en el sur del Perú. La iniciativa comprende un sistema de pórfido de cobre, oro, molibdeno y plata de 9,975 hectáreas, localizado dentro de uno de los cinturones cupríferos más importantes del mundo.

Según la compañía, el yacimiento alberga un recurso inferido de 865 millones de toneladas con una ley de cobre de 0.34%, además de importantes recursos asociados de oro, molibdeno y plata. La minera también resaltó que, hasta la fecha, el proyecto registra menos de 49,000 metros de perforación histórica, lo que evidenciaría potencial de expansión tanto en profundidad como a lo largo del sistema mineralizado.

Otro de los aspectos destacados por la compañía es la ubicación del proyecto. Pecoy se encuentra a aproximadamente 1,650 metros sobre el nivel del mar, una altitud menor frente a otros grandes proyectos andinos, lo que permitiría acceso durante todo el año y menores complejidades operativas en comparación con otros yacimientos de alta montaña en Sudamérica.

Arequipa continúa consolidándose como uno de los principales polos de inversión minera del Perú. (Foto referencial: Andina)

LEA TAMBIÉN: Pecoy Copper reactiva exploración de cobre en Arequipa tras una década

Estrategia de Pecoy Copper en Perú

Para Pecoy Copper, el nombramiento de un ejecutivo peruano con experiencia internacional también refleja la relevancia que viene adquiriendo el Perú dentro de la estrategia de crecimiento de mineras junior extranjeras interesadas en expandir sus portafolios de cobre en la región. En un contexto de creciente demanda global por cobre vinculada a la transición energética y electrificación, proyectos como Pecoy buscan posicionarse como activos de largo plazo dentro del mapa minero peruano.

“Me complace unirme al Consejo de Administración de Pecoy Copper en esta importante etapa del desarrollo de la compañía”, afirmó Del Río. “Espero poder colaborar con el Consejo y el equipo directivo para apoyar la estrategia de la compañía y generar valor a largo plazo para los accionistas”, añadió.

Como parte de su incorporación al directorio, la empresa informó además la entrega de opciones sobre acciones equivalentes a 40,000 acciones ordinarias, con un precio de ejercicio de US$1.66 por acción, correspondiente al cierre bursátil del 8 de mayo de 2026. Las opciones tendrán un periodo de consolidación de tres años y vencerán cinco años después de su concesión.