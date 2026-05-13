La actividad turística en Loreto registró una desaceleración el último año. Según Celis, el primer semestre del 2025 cerró con unos 250,000 visitantes, por debajo de los 300,000 del mismo periodo del 2024, lo que confirma una caída en el ritmo de crecimiento. Este resultado se da en un contexto en el que la región aún no supera su nivel prepandemia de 740,000 turistas alcanzado en 2019.

El retroceso se explica, en parte, por la inestabilidad política, la inseguridad y los altos costos de acceso, ya que Iquitos —principal puerta de entrada a la región— solo cuenta con conexión aérea, lo que encarece el viaje y reduce su competitividad frente a otros destinos del país, señala la presidenta de la CARETUR. Sin embargo, de cara al 2026, se proyecta una recuperación, impulsada por la temporada alta y las estrategias de promoción y mejora de conectividad que el sector viene impulsando para reactivar la demanda.

Los extranjeros optan por lodges y cruceros, lo que limita su impacto en la economía urbana de Iquitos. (Foto: Andina)

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Modelo turístico: naturaleza y segmento de alta gama

El modelo turístico de Loreto se sustenta principalmente en la oferta de naturaleza y aventura, con experiencias vinculadas a la Amazonía como su principal atractivo. La estadía promedio de los visitantes oscila entre tres y cinco noches, con Iquitos como punto de ingreso obligatorio a la región. Desde allí, los turistas se desplazan hacia lodges en la selva, cruceros fluviales y áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la Reserva Allpahuayo Mishana, consolidando un circuito enfocado en biodiversidad y experiencias inmersivas.

En este esquema, el turismo extranjero se orienta mayoritariamente a un segmento de alta gama. “Buscan un turismo de alta gama: se dirigen directamente a los lodges en la selva o a los cruceros”, explica Mary Celis, presidenta de la Cámara Regional de Turismo de Loreto (CARETUR). Este tipo de oferta, caracterizado por servicios exclusivos y contacto directo con la naturaleza, ha permitido posicionar a Loreto como un destino de nicho dentro del mercado internacional, con propuestas diferenciadas frente a otros destinos del país.

A la par, comienzan a consolidarse segmentos especializados que refuerzan este posicionamiento. Entre ellos destaca el birdwatching (observación de aves), descrito como “un segmento de alta gama muy especializado”, así como los cruceros de lujo por el Amazonas, orientados a turistas de alto poder adquisitivo. Estos viajeros buscan experiencias específicas, como la observación de delfines rosados o la pesca deportiva, lo que evidencia una tendencia hacia un turismo más exclusivo y segmentado.

Perfil del turista y comportamiento del gasto

El perfil del visitante en Loreto muestra una clara predominancia del turismo nacional, que representa entre el 70% y 75% del total, mientras que el 25% a 30% corresponde a turistas extranjeros. Estos últimos provienen principalmente de Estados Unidos, seguidos por España, Alemania y Francia. Según explica Mary Celis Salinas, presidenta de la CARETUR, se trata de un público con intereses específicos: “buscan un turismo de alta gama”, orientado a experiencias en la selva amazónica.

En cuanto al comportamiento del gasto, la diferencia entre ambos segmentos es significativa. El turista extranjero desembolsa entre 400 y 500 dólares por una estadía, mientras que el visitante nacional gasta entre 600 y 1,100 soles. “El extranjero gasta unas cinco o seis veces más que el nacional”, señala Celis, lo que convierte a este segmento en un componente clave para elevar el ticket promedio del destino y mejorar la rentabilidad del sector.

Sin embargo, este mayor gasto no se traduce necesariamente en un impacto amplio en la economía local. De acuerdo con la representante gremial, los turistas internacionales suelen dirigirse directamente a lodges en la selva o a cruceros por el Amazonas, con paquetes previamente contratados. “No suelen mover mucho la economía dentro de la ciudad de Iquitos”, indica.

Proyecciones 2026-2027: recuperación del sector

De cara al 2026, el sector turismo en Loreto proyecta una recuperación impulsada por la temporada alta y una mayor promoción del destino. Según la presidenta de la Cámara Regional de Turismo de Loreto, la meta es alcanzar el millón de visitantes, lo que implicaría un crecimiento cercano al 30% respecto al 2024. No obstante, advierte que el inicio del año ha sido débil. “El primer trimestre fue malo, pero esperamos que en la temporada alta (mayo a julio) el sector crezca”, señala, lo que refleja un escenario aún condicionado por factores externos, pero con expectativas de mejora en los meses de mayor demanda.

Para sostener esta recuperación, el gremio viene impulsando estrategias orientadas a mejorar la competitividad del destino. Entre ellas destaca la promoción internacional de la Amazonía como un destino sostenible, tras su participación en la feria Fitur en España, así como la reactivación de rutas aéreas directas, como el vuelo Iquitos-Cusco, con el fin de reducir costos y facilitar el acceso. “Necesitamos que el Estado mejore la infraestructura de los puertos y garantice seguridad y limpieza”, enfatiza Celis.

Asimismo, el sector plantea la necesidad de incentivos como la exoneración del IGV en pasajes aéreos hacia Iquitos, una medida que consideran clave para dinamizar la demanda y consolidar la recuperación en los próximos años.

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Inversión privada y estructura del sector hotelero

El panorama de la inversión privada en Loreto evidencia un sector hotelero aún poco consolidado y dominado principalmente por actores locales. Según Celis Salinas, en la región existen alrededor de 300 establecimientos formales, en su mayoría gestionados por empresarios de la zona. “Solo tenemos una gran cadena, el DoubleTree by Hilton; el resto son empresarios locales”, señala, lo que refleja una limitada presencia de capital internacional y, a la vez, un amplio margen para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos.

No obstante, se empiezan a observar señales de reactivación en la inversión. Un ejemplo es la reapertura, a fines de 2024, del Hotel de Turistas, un establecimiento de cuatro estrellas que fue remodelado con inversión nacional. Este tipo de iniciativas apunta a elevar el estándar de la oferta y responder a una demanda más exigente, especialmente del segmento extranjero.

Sin embargo, desde el gremio advierten que para atraer mayor inversión será clave mejorar las condiciones estructurales del destino, en particular la conectividad aérea y la competitividad frente a otras regiones del país.