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Sandra Reyes
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La región Loreto, una de las principales puertas de entrada a la Amazonía peruana, se consolida como un destino clave para el turismo de naturaleza. Aunque el sector aún no alcanza niveles prepandemia, mantiene un rol relevante en la economía regional: “representa entre el 20% y 25% del PBI de Loreto”, señala la presidenta de la Cámara Regional de Turismo de Loreto (CARETUR), Mary Celis. Así, el turismo se mantiene como un motor económico y abre oportunidades para la inversión privada. ¿Cómo evoluciona el turismo en la región y qué perspectivas se proyectan para los próximos años?

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