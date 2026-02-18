Únete a nuestro canal
Dax Canchari Reyes
El mercado inmobiliario comercial de Iquitos atraviesa una fase de contracción sostenida. La sobreoferta de locales, la débil demanda y la ausencia de nuevas inversiones privadas han presionado a la baja el valor del metro cuadrado, incluso en las zonas más comerciales de la ciudad. Así lo advierte Jorge Morales Traverso, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, en entrevista exclusiva con Gestión.

