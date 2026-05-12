Mientras que el crédito vehicular creció a ritmo anual de 5.2% en el primer trimestre, la venta de autos livianos nuevos aumentó 37.3% en igual periodo. Esta dispar evolución responde a algunas razones que han sido abordadas por la banca y analistas.

Además, el aumento interanual del número de deudores de créditos vehiculares perdió dinamismo desde marzo del 2023, explican investigadores del Banco Central de Reserva (BCR).

La tasa de crecimiento de deudores de créditos vehiculares pasó de 7.9% al cierre del 2022, a 3.6% en el 2023. Y, desde el 2024, tuvo una contracción que osciló entre 0.5% y 1.4%, para luego estancarse en noviembre del 2025 (crecimiento de 0%), detallan los analistas.

Garantías

Acceder a un préstamo vehicular supone un proceso más complejo pues implica una evaluación crediticia, constitución de garantías sobre el auto, inscripción en registros públicos y, posteriormente, la gestión para levantar dicho colateral o respaldo una vez cancelada la deuda al banco, precisó Yang Chang, docente de finanzas de la Universidad de Piura.

Este circuito no solo toma tiempo, sino que también incrementa los costos y la carga administrativa para el usuario, expresó.

Según los especialistas del BCR, se identifica un cambio en las formas de financiamiento utilizadas por los hogares, con una creciente preferencia por productos como los créditos personales de libre disponibilidad y las tarjetas de crédito.

Con ello, los consumidores seguirían adquiriendo vehículos, pero recurriendo a alternativas más flexibles, aunque en algunos casos más costosas, refieren, sin embargo.

Este retroceso en la base de deudores ocurre también en un contexto de mayor riesgo crediticio.

Acceder a un préstamo vehicular supone un proceso más complejo pues implica una evaluación crediticia, constitución de garantías sobre el auto, inscripción en registros públicos y, posteriormente, la gestión para levantar dicho colateral o respaldo una vez cancelada la deuda al banco. (Foto: Freepik)

Morosidad

La morosidad del crédito vehicular se elevó de 3.1% en marzo del 2023 a 4.6% en junio del 2024 y se mantuvo en torno a esos niveles hasta mayo del 2025. En marzo último bajó a 3.71% en el sistema bancario.

Si bien posteriormente se observó cierta mejora –con una reducción a 4% en noviembre del 2025 y a 3.71% en marzo último–, el indicador continúa por encima de sus niveles históricos, lo que habría llevado a las entidades financieras a adoptar una postura más conservadora en la colocación de estos préstamos, mencionan los analistas de la autoridad monetaria.

Alternativas

El menor dinamismo del crédito vehicular no refleja una inferior demanda por autos, sino un posible cambio en las formas de financiamiento utilizadas por los hogares, enfatizan.

Otras modalidades de crédito a personas, como aquellos de libre disponibilidad o tarjetas de crédito, estarían adquiriendo importancia relativa en los últimos meses, lo que podría responder a un proceso de sustitución del financiamiento tradicional.

“El motivo de la preferencia de este tipo de financiamiento no estaría relacionado a su costo, sino a la naturaleza del proceso de solicitud de un crédito vehicular que desalentaría su demanda”, se señala en el análisis del BCR.

El crédito vehicular tradicional pierde atractivo en un mercado en el que la rapidez y menor burocracia se vuelven decisivos para el solicitante. (Foto referencial: Freepik)

Burocracia

En paralelo, las propias marcas automotrices han fortalecido sus financieras, por lo que ahora ofrecen leasing y otros esquemas que simplifican la operación, comentó Chang.

Con ello, el crédito vehicular tradicional pierde atractivo en un mercado en el que la rapidez y menor burocracia se vuelven decisivos para el solicitante, agregó.

Alcance. La Asociación Automotriz del Perú (AAP) estimó, en un informe previo, que alrededor del 25% de los vehículos livianos fueron adquiridos mediante un crédito vehicular. Aunque detalló que, de considerarse otras modalidades de financiamiento como créditos de libre disponibilidad, fondos colectivos, entre otros, se estimaría que el alcance de las ventas de estas unidades financiadas se encontraría entre el 35% y 40%.