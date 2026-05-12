Según los especialistas del BCRP, se identifica un cambio en las formas de financiamiento utilizadas por los hogares. FOTO: AAP
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Zulema Ramirez Huancayo
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El crédito vehicular continúa mostrando señales de recuperación, aunque a un ritmo más lento de lo esperado. Sin embargo, este comportamiento no necesariamente implica una menor adquisición de autos, sino todo lo contrario.

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