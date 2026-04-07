Para el 2026, la compañía apunta a sostener el ritmo de expansión alcanzado en 2025. “Para este año pensamos mantener un crecimiento agresivo, con el objetivo de consolidarnos como líderes no solo en el mercado de fondos colectivos, sino específicamente en el financiamiento vehicular”, sostuvo Ríos. El ejecutivo destacó que el dinamismo ya se reflejó en el desempeño operativo de la empresa. “Pasamos de 2,500 vehículos colocados el año previo a cerca de 4,000, lo que representó un crecimiento superior al 50% en el número de unidades”, precisó.

Autoplan proyecta para este año un nuevo salto en sus indicadores. “Nuestra meta es superar los 20,000 certificados colocados y alcanzar los 6,000 vehículos desembolsados. En valor de certificados, esperamos sobrepasar los US$ 300 millones, lo que implicaría un crecimiento cercano al 40% frente al año anterior ”, detalló.

El contexto del mercado automotriz, agregó, sigue ofreciendo oportunidades de expansión. Si bien recordó que en el 2025 se registró una cifra histórica de ventas de vehículos en el Perú —superando las 210,000 unidades—, advirtió que este avance no ha sido acompañado por un mayor acceso al financiamiento tradicional. “El crédito bancario se ha mantenido estancado, con una penetración cercana al 25%. Esto evidencia que todavía existe un amplio espacio para crecer y ofrecer alternativas a segmentos que no son atendidos por la banca tradicional”, afirmó.

En esa línea, el ejecutivo remarcó que los fondos colectivos continúan captando demanda de perfiles que enfrentan mayores restricciones en el sistema financiero. “Existe un grupo importante de clientes, como emprendedores o trabajadores independientes, que muchas veces no encuentran productos adecuados a su perfil en la banca. Allí vemos una oportunidad clara de crecimiento”, comentó.

Roger Ríos, gerente de general de AutoPlan. (Foto: AutoPlan)

Autoplan diversifica su oferta: ingresa al segmento de camiones

En línea con su plan de crecimiento, la empresa prepara el lanzamiento de un programa de fondos colectivos enfocado en camiones . Con esta iniciativa, Autoplan busca diversificar su oferta dentro del financiamiento vehicular. “Estamos lanzando un nuevo programa dirigido al segmento de camiones. Vemos una oportunidad relevante, sobre todo en pequeños empresarios del rubro transporte”, acotó.

El ejecutivo explicó que el producto ya fue presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y que esperan concretar su aprobación en las próximas semanas. “Nuestra expectativa es contar con la autorización y comenzar la comercialización antes de finalizar el primer trimestre”, indicó.

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Autoplan proyecta colocar entre 1,000 y 1,500 contratos de fondos colectivos en este segmento, considerando que se trata de unidades de mayor valor. “Los tickets promedio estarán en el rango de US$ 60,000 a US$ 70,000, lo que nos permitiría construir una cartera cercana a los US$ 80 millones en camiones ”, precisó.

En esa línea, aseveró que el programa estará orientado principalmente a pequeñas empresas y operadores con experiencia en el rubro. “Apuntamos a clientes que ya participan en actividades de transporte de carga, comercio o distribución regional, y que buscan ampliar o renovar sus flotas”, señaló.

A diferencia de los programas tradicionales, el nuevo esquema contemplará grupos de menor tamaño y plazos más cortos, aunque mantendrá el mecanismo de adjudicación anticipada. “Si los asociados logran cubrir aproximadamente el 20% de sus cotas, podrán acceder a la adjudicación del certificado y concretar la compra del camión”, dijo.

El ejecutivo añadió que la propuesta de valor apunta a cubrir un vacío en el mercado. “Hoy, las alternativas para este tipo de cliente suelen ser operaciones de leasing bancario —que no siempre atienden adecuadamente al segmento— o financiamiento en cajas y financieras, donde los costos son significativamente más altos”, comentó. “Nosotros buscamos ofrecer un producto más económico y adaptado al perfil de estos empresarios, con plazos y condiciones competitivas. Creemos que allí radicará una diferencia clave”, agregó.

Además del lanzamiento de nuevos productos, Autoplan prevé fortalecer su estrategia de fondeo a través del mercado de capitales. En detalle, la firma contempla nuevas emisiones de bonos corporativos en los próximos años. “Tenemos un plan estratégico de crecimiento a cinco años. Para sostener esta expansión proyectamos realizar emisiones por aproximadamente US$ 250 millones entre el 2026 y el 2030”, señaló.

Como parte de este esquema, la empresa estima colocar alrededor de US$ 40 millones en bonos durante el 2026. “Este año serían unos US$ 40 millones. El próximo año también alrededor de US$ 40 millones, y en los siguientes tres años prevemos emisiones en el rango de US$ 50 millones a US$ 60 millones anuales”, precisó Ríos.

El objetivo de estas colocaciones, explicó, es asegurar recursos para acompañar el crecimiento proyectado del negocio, en un contexto en el que la demanda por financiamiento vehicular continúa mostrando espacio de expansión. “El mercado automotriz en el Perú todavía presenta una baja penetración del crédito, cercana al 25%. Además, el nivel de informalidad alcanza alrededor del 70%, lo que genera una brecha importante en términos de acceso a financiamiento”, sostuvo.

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Ríos comparó la situación local con otros mercados de la región. “Chile, por ejemplo, ha llegado a colocar cerca de 400,000 vehículos anuales, mientras que, en el Perú, incluso en un año récord, apenas se superaron las 210,000 unidades. Asimismo, la penetración del crédito en ese país bordea el 80%, lo que refleja el amplio margen que aún existe en el mercado peruano”, indicó.

Según el ejecutivo, este escenario representa una oportunidad para los fondos colectivos. “El producto calza muy bien con el perfil del cliente peruano, donde una parte importante corresponde a trabajadores independientes o informales que no siempre acceden al financiamiento bancario tradicional”, comentó.

Además de su apuesta por camiones, Autoplan evalúa incursionar en el mercado de seminuevos y ampliar su red de centros de financiamiento vehicular, reforzando su presencia física a nivel nacional. Foto: Andina

Nuevos segmentos en evaluación

En línea con su estrategia de crecimiento, Autoplan también evalúa incursionar en nuevos nichos dentro del mercado vehicular. Uno de ellos es el segmento de vehículos seminuevos . “Estamos estudiando el mercado de seminuevos como una posibilidad. Es un segmento atractivo, considerando que suele ser hasta tres veces más grande que el mercado de vehículos nuevos y que también presenta una necesidad importante de financiamiento”, adelantó.

Ante ello, la empresa viene analizando la estructura del producto para garantizar su competitividad. “Nuestra expectativa es poder lanzar una propuesta antes del segundo semestre, con condiciones muy competitivas y adaptadas a lo que busca el cliente”, refirió. Otro de los ejes de crecimiento de la compañía pasa por la ampliación de su red de locales propios. Durante el 2025, Autoplan inició la implementación de los denominados centros de financiamiento vehicular, espacios diseñados bajo un formato similar al de un concesionario automotriz.

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“El año pasado abrimos cinco locales en Huancayo, Piura, Lima, Ica y Arequipa. Estos centros nos permiten ofrecer una atención más personalizada y fortalecer la confianza del cliente en el producto”, explicó Ríos. La compañía proyecta para este año continuar con este despliegue. “ Prevemos abrir al menos cuatro nuevos centros de financiamiento vehicular en ciudades como Chiclayo, Cusco y en otras regiones”, indicó. Con estas aperturas, Autoplan se consolidaría como una de las redes físicas más amplias dentro de la industria de fondos colectivos. “Con los nuevos locales, estimamos cerrar el año con alrededor de 10 centros a nivel nacional”, concluyó.