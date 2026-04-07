Tras colocar más de US$ 210 millones en certificados en 2025, Autoplan apunta a un nuevo salto en el 2026. Foto: Andina
Tras colocar más de US$ 210 millones en certificados en 2025, Autoplan apunta a un nuevo salto en el 2026. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Autoplan, la empresa de fondos colectivos del Grupo Alese, cerró el 2025 con resultados por encima de sus proyecciones. En diálogo con Gestión, su gerente general, Roger Ríos, señaló que la compañía superó sus metas comerciales y financieras, tras colocar más de 14,000 contratos de fondos colectivos vehiculares durante el año. Con un ticket promedio cercano a US$ 15,000, la firma alcanzó un valor total de certificados superior a US$ 210 millones. En ese contexto, ¿qué planes se ha trazado para el 2026?

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