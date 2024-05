Enrique Garland, gerente general de la firma, detalló a Gestión que, a pesar del panorama económico recesivo de los últimos años, han obtenido crecimientos tanto en facturación como en fondos administrados. En 2022, su facturación fue de S/ 170 millones, en 2023 S/ 200 millones y este año se prevé una ganancia de S/ 214 millones. Paralelamente, en fondos administrados (correspondiente a los aportes de los asociados) pasó de US$ 106 millones en 2022 a US$ 113 millones en 2023 y para este año se proyecta administrar más de US$ 120 millones.

Este aumento sostenido, en opinión del ejecutivo, se debe a que, en un contexto complicado, con tasas de interés al alza, que dificultan acceder a créditos tradicionales aunado tasas de informalidad laboral por encima de 60%, generan que cada vez más personas vean como una alternativa a los fondos colectivos. “Hay potencial para que este mercado siga creciendo. Dependerá de las estrategias de las administradoras para dar a conocer sus productos”, acotó.

Así, en caso de Maqui+, apunta a que este año la colocación de contratos para la adquisición de vehículos nuevos repunté un dígito; de seminuevos avance dos dígitos; y la colocación de contratos para vivienda, crezca 10%. Respecto al perfil de los partícipes, Garland afirmó que se ha notado un avance del número de mujeres de 40 años que están entrando a fondos colectivos para la adquisición de inmuebles.

Emisión de bonos

Entre los planes de Maqui+, que se ejecutará en tres a cuatro meses, se encuentra la emisión de bonos corporativos para diversificar sus fuentes de financiamiento. La emisión será por US$ 20 millones. “Se tiene previsto realizar emisiones más pequeñas y por tramos. La emisión va salir a través de la Bolsa Valores de Lima (BVL)”, añadió.

Esta alternativa permitirá financiar el desarrollo de nuevos productos o con potencial de crecimiento como Auto Pronto, un programa de 60 meses que permite acceder a un auto nuevo a los partícipes del fondo colectivo partir de la cuota número 24. “Este es un producto fuera de lo tradicional, ya que hay una aceleración (en el tiempo) en la entrega del auto, ante ello se necesita financiamiento adicional. Hasta el año pasado lo financiamos con líneas de crédito bancarias y con recursos propios. Ahora, lo vamos a complementar con la emisión de bonos”, agregó.

Este producto, que es relativamente nuevo ya que se lanzó el año pasado, está siendo demando principalmente por emprendedores, así como dependientes. “La cuota es más alta, debido a que la adjudicación del bien es a un menor tiempo. A la par estamos promocionando un nuevo producto a 60 meses, pero para autos seminuevos”, mencionó. El ejecutivo consideró que hay potencial, en el mercado de fondos colectivos, de esta categoría de seminuevos, ya que no hay créditos para este segmento en la banca tradicional.

