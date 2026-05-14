Duverney Camacho, director comercial de Urbano, señaló que la empresa movilizó cerca de 12.5 millones de envíos a nivel nacional en 2025, apalancada por el ecommerce y las campañas de ventas online. “Los Cyber Wow, Cyber Day, Black Friday y la temporada navideña fueron claves para impulsar nuestro crecimiento y los resultados que alcanzamos el año pasado”, indicó a Gestión.

En el frente operativo, también reportó avances en la expansión y el fortalecimiento de sus hubs logísticos o puntos operativos en regiones. “En algunas ciudades pasamos de locales de 500 m2 a espacios de hasta 2,000 m2, en plazas como Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco, donde registramos un volumen importante de envíos”, resaltó.

Como parte de su apuesta tecnológica, la empresa implementó en 2024 un sórter —sistema automatizado de clasificación de paquetes— que, según el ejecutivo, ha evolucionado con la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar la clasificación, el “preruteo” y la georreferenciación de los envíos. “Nos ha dado mayor exactitud en el punto de entrega”, comentó.

Duverney Camacho, director comercial de Urbano.

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Urbano planea duplicar su red de counters y sumar almacenes

El desempeño reportado por Urbano el año pasado también se mantuvo en el inicio de 2026. Durante el primer trimestre, la empresa registró un crecimiento superior al 35% y, en algunos meses, los ingresos alcanzaron un avance de hasta 38%.

“El comercio internacional ha sido un factor relevante. El cross border representa una parte importante del volumen de envíos y, al mismo tiempo, el consumo interno también muestra dinamismo por el fortalecimiento de los canales digitales de retailers y marcas locales”, destacó Camacho.

Asimismo, agregó que el volumen de operaciones superó en promedio los 1.2 millones de envíos mensuales.

En línea con ese avance, la firma de logística liviana proyecta ampliar su red de counters o puntos de atención para recojo y envío de paquetes, con foco en el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). “Hasta el momento, contamos con cerca de 250 puntos de atención dirigidos a emprendedores y personas naturales. La meta para este año es alcanzar 500 counters en todo el país”, comentó.

Actualmente, el 10% de los puntos de atención son propios y el resto son aliados (comercios), como librerías y bodegas.

“En el mercado de envíos, a través de los counters de atención a emprendedores, tenemos una participación muy reducida, probablemente menor al 1%, frente a competidores más consolidados. Sin embargo, con la apertura de nuevos puntos y alianzas, proyectamos que este año podríamos alcanzar hasta un 10% de participación”, estimó.

La expansión también alcanzará a su red logística. Hoy, la compañía cuenta con 10 almacenes a nivel nacional y la meta es cerrar con 18 puntos operativos para el próximo año. “También, estamos explorando algunas ciudades para cambiar nuestros almacenes de 500 m2 a 1,500 m2 en ciudades como Ayacucho, Huancayo, Tarapoto”, añadió.

Urbano apunta al B2B con nueva planta

La estrategia de Urbano para este año apunta a expandir su presencia en el segmento B2B (empresas). Para lograrlo, proyecta invertir en una nueva planta con almacenes destinados al manejo de envíos de big ticket (productos de gran tamaño). Por ahora, cuenta con una planta principal ubicada en el Cercado de Lima, donde dispone de cerca de 12,000 posiciones de almacenamiento en rack.

“La idea es realizar este año una ampliación de al menos 10,000 posiciones adicionales para atender a distintos clientes que nos han solicitado servicios de almacenamiento y fulfillment. Con ello, buscamos seguir fortaleciendo toda la cadena logística y ampliar nuestra capacidad de atención para más clientes”, explicó.

Al respecto, Camacho resaltó que dicha infraestructura servirá para dar servicios de abastecimiento a tiendas dentro de los centros comerciales, locales a puerta de calle y distribuidores. “Esperamos conseguir uno antes de que termine el primer semestre. Ahora estamos explorando almacenes en el sur y norte de la ciudad, en zonas como Villa El Salvador y Ventanilla”, reveló.

Nuevos servicios: hacia el “same day” en Lima

La ampliación de su base operativa estará acompañada por nuevos servicios. Actualmente, la empresa realiza entregas next day (siguiente día) y en el segundo semestre esperan desplegar el servicio same day (mismo día) en Lima. “En este momento estamos realizando pilotos de entregas same day con varios clientes”, adelantó.

Con estas iniciativas, la expectativa de Urbano para este año es crecer por encima del 30% frente al mismo periodo del año anterior, impulsada por la nueva planta y la ampliación de sus servicios.

“El mercado B2B es un segmento que queremos potenciar este año. Aún somos incipientes, con una participación menor al 6%, por lo que identificamos un importante potencial de crecimiento. La apertura de una nueva planta será clave para fortalecer nuestra presencia y ganar mayor participación en este segmento”, señaló.

DATO CLAVE:

Red de clientes. Desde hace seis años, Urbano trabaja con Mercado Libre, con quien ha registrado un crecimiento conjunto sostenido. También figuran entre sus clientes Adidas, Platanitos y Sky Postal, empresa vinculada a la operación logística de Amazon.