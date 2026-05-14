Urbano tiene una cobertura a nivel nacional, llegando a más de 1,885 distritos a nivel nacional. (Foto: Urbano).
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Edgar Velito
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La empresa de logística Urbano, enfocada en proveer servicios de mensajería y logística liviana en Perú, mantiene el impulso de su operación en medio del avance del comercio electrónico, el cross border (envíos transnacionales) y canales digitales de los retailers. En ese contexto, la compañía especializada en última milla acelera ajustes en infraestructura, tecnología y servicios, mientras redefine su estrategia para ampliar cobertura, expandir su presencia en el segmento empresarial y responder a los cambios en la demanda logística del mercado peruano.

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