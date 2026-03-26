Actualmente, Lima concentra la mayor parte de los paquetes nacionales como punto de origen. (Foto: GEC).
Actualmente, Lima concentra la mayor parte de los paquetes nacionales como punto de origen. (Foto: GEC).
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Edgar Velito
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El mercado de courier (mensajería) y última milla en Perú registra un crecimiento sostenido desde 2019, impulsado por el comercio electrónico y cambios en los hábitos de consumo. En ese contexto, un reciente sondeo Courier 2026, realizado por Flanqueo, muestra una mayor diversificación de servicios, participación de pymes (pequeñas y medianas empresas) en la demanda y una estructura fragmentada, con nuevas dinámicas en precios, cobertura y operación.

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