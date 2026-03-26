Según el estudio, el mercado logístico de última milla y mensajería en Perú —considerando los envíos minoristas y corporativos ligeros— mueve hasta US$ 300 millones anuales, lo que indica que el tamaño del negocio casi se ha duplicado, con un crecimiento superior al 87.50% desde 2019.

“En el país existen aproximadamente 426 empresas de courier registradas, lo que muestra un mercado altamente fragmentado en donde el jugador más importante solo tiene el 9% o 10% de market share debido a que la barrera de entrada es muy pequeña”, señaló Javier Quiñones, gerente general de Flanqueo, a Gestión.

El crecimiento pospandemia del sector fue impulsado por la expansión del comercio electrónico, la digitalización del retail, el ingreso de marketplaces internacionales y la demanda de entregas rápidas en última milla. “Por ejemplo, solo en 2024 el sector courier creció cerca del 12% en el país y en 2025 un 15%, reflejando un aumento en compras online; y para este año se estima que sea entre el 15% y 20%”, indicó.

El volumen de envíos también refleja esta expansión. “Se procesan decenas de millones de envíos al año. En el caso de Olva, una de las principales empresas del sector, en promedio mensual maneja entre 500,000 a 600,000 envíos”, afirmó.

Actualmente, Lima concentra la mayor parte de los paquetes nacionales como punto de origen, mientras que las provincias representan cerca del 80% de los destinos finales, impulsadas por la descentralización del consumo online.

Olva lidera envíos, mientras mercado apuesta por entregas “express” y “same day”

El alto flujo de pedidos ha impulsado la diversificación de los servicios de entrega, que ahora buscan adaptarse a las necesidades de inmediatez del cliente.

“El servicio regular o estándar con entregas en 24 o 48 horas comprende el 70% del mercado, sin embargo, lo que ha venido creciendo de manera acelerada es el servicio express (en menos de una hora) y same day (el mismo día), que ya representa el 15%, concentrado en Lima Metropolitana. El resto comprende servicios especializados como logística inversa o contra entrega”, comentó.

Otro hallazgo ha sido la preferencia por el “recojo en tienda”, pues más del 50% de los usuarios decide recoger su paquete en una oficina para evitar la espera de la entrega en casa. Sin embargo, según el especialista, esta tendencia ha venido reduciéndose.

“Es bastante flexible, diría que el 20% o 40% de personas ya se acostumbró a la entrega directa”, comentó.

Respecto a las marcas, la elección del consumidor muestra tendencias claras. De acuerdo con el informe, la marca más utilizada para realizar un envío es Olva Courier, pues fue mencionada en el 25% de los casos, seguida de Urbano con 15% y Shalom en igual proporción.

“Mientras Olva domina en puntos físicos con más de 280 tiendas (propios y franquiciados) a nivel nacional, nuevos jugadores apuestan por ‘tiendas aliadas’ (bodegas o farmacias) para competir en cobertura sin la carga de activos fijos”, explicó.

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Pymes impulsan courier en Perú en mercado guiado por costo y conveniencia

El comportamiento del consumidor de servicios de courier en Perú se define por la conveniencia y el costo. “Las pymes o emprendedores representan el grueso de la operaciones, ya que el 45% de ellos realiza envíos de forma diaria o interdiaria y un 25% lo hace semanal; en cambio, en los usuarios finales (C2C) la frecuencia de compra es de una a dos veces al mes para envíos personales o ventas en marketplace”, indicó.

Dicha dinámica de uso se refleja también en el valor promedio de los envíos nacionales. El ticket para sobres o paquetes pequeños (hasta 1-2 kg) oscila entre S/ 10 y S/ 25, según el destino (local vs. provincia lejana), siendo este rango el más común en el 40% de los casos.

“El ticket medio todavía es bajo, pues los paquetes pequeños son más comunes; pero creo que va a mejorar o aumentar en la medida que el mercado se desarrolle”, señaló.

Entre las tendencias para este año, se proyecta que el crecimiento del ecommerce seguirá impulsando la demanda de courier, especialmente en relación con marketplaces, retail omnicanal y pymes digitales. “Si el mercado se consolida es probable que haya fusiones y adquisiciones entre operadores grandes y pequeños para una mayor integración logística, al igual que pasó en México, Brasil y Colombia”, sostuvo.

FICHA TÉCNICA:

Período de realización del estudio: del 1 al 15 de febrero de 2026.

del 1 al 15 de febrero de 2026. Población: hombres y mujeres entre 18 y 55 años de NSE A,B y C de Lima Metropolitana, así como una muestra de empresas del sector.

hombres y mujeres entre 18 y 55 años de NSE A,B y C de Lima Metropolitana, así como una muestra de empresas del sector. Muestra: 150 personas, con un margen de error de 7%.

150 personas, con un margen de error de 7%. Técnica: cuestionario estructurado de preguntas cerradas.

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