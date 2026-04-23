La hoja de ruta para el 2026 toma impulso en un 2025 que, pese a un arranque complejo, cerró con un crecimiento de entre 3% y 5% frente al 2024. Según Vega Torrejón, los primeros meses estuvieron marcados por el impacto de las obras en Lima Norte y la inseguridad, pero el desempeño se recuperó en la segunda mitad del año, impulsado por una mayor liquidez tras la liberación de CTS y AFP, así como por ajustes internos como el rebranding, cambios en la propuesta de valor y una mayor inversión en marketing, que pasó de 0.30 a 0.49 sobre ventas.

A ello se sumó el desarrollo de categorías clave —como perecibles, snacks, confitería y abarrotes—, que permitió no solo sostener el crecimiento, sino mejorar la rentabilidad del negocio. En ese contexto, el grupo concretó la apertura de alrededor de cinco tiendas en Lima, consolidando su presencia en más de 30 distritos y reforzando su apuesta por el formato market como principal motor de expansión.

A pocos días de culminar el año, Corporación Vega registró un crecimiento del 8%, superando en 3% sus proyecciones. Asimismo, para el próximo año esperan abrir 50 markets y 3 cash & carry y concluir el período con 35 tiendas franquicias.

Planes 2026: nuevas aperturas en Lima

Para el 2026, Grupo Vega proyecta abrir hasta 10 nuevas tiendas en Lima, de las cuales ya tiene nueve ubicaciones avanzadas: cuatro locales operativos y otros cuatro en etapa de implementación, mientras que las restantes se encuentran en negociación. “Son 10 tiendas las que teníamos mapeadas, pero posiblemente el mercado nos pida más”, señaló Jerson Vega Torrejón, quien indicó que el ritmo de aperturas podría ajustarse según el desempeño de estas unidades a lo largo del año.

Con este plan, la compañía prevé ampliar su presencia de más de 30 a 32 distritos en la capital, fortaleciendo su cobertura en zonas de alta demanda. “Podríamos abrir un poco más de tiendas, pero todo va a depender también del resultado y la maduración de estas 10 tiendas”, precisó el ejecutivo, al destacar que la ejecución del crecimiento estará condicionada por el rendimiento operativo de los nuevos locales.

Foco en el formato market

El eje de la expansión estará puesto en el formato market, que la compañía identifica como el más eficiente en términos de inversión y velocidad de despliegue. “La de menor inversión y rápida gestión es el formato market”, explicó Jerson Vega Torrejón, al detallar que se trata de tiendas de entre 140 m² y 200 m², ubicadas en zonas con alta densidad poblacional. Este formato —de enfoque discounter— compite directamente con cadenas como Mass o 3A y se perfila como la principal palanca para sostener el crecimiento en Lima.

Actualmente, Grupo Vega opera 65 tiendas, de las cuales alrededor de 47 corresponden al formato market, 14 a cash and carry, además de un supermercado y entre dos y tres locales mayoristas, lo que evidencia una estrategia multiformato orientada a distintos segmentos.

En el caso del cash and carry, la competencia se ubica en actores como Makro, mientras que la compañía también viene desarrollando un formato de supermercado de mayor escala, con locales de entre 800 m² y 1,000 m², que replican la lógica de precios competitivos en espacios más amplios.

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Plan Fénix 2025-2028

Como parte de su hoja de ruta, Grupo Vega viene desplegando el denominado Plan Fénix 2025-2028, una estrategia orientada a redefinir su propuesta comercial y cerrar brechas en su oferta. Según explicó Jerson Vega Torrejón, el foco estará en potenciar categorías que históricamente no habían tenido un rol protagónico dentro del negocio. “Hoy en día vamos a tener muy presente la categoría de perecibles y la categoría de non food”, precisó, al señalar que el objetivo es consolidar una experiencia de compra más completa, basada en precio competitivo, cercanía y variedad, que permita al consumidor resolver sus necesidades en un solo lugar.

Este plan también traza la hoja de crecimiento del grupo en el mediano plazo, con metas concretas de expansión. La compañía proyecta alcanzar entre 150 y 160 tiendas hacia el 2028 y llegar a las 200 en el 2029, en línea con una estrategia que combina eficiencia operativa con escalamiento sostenido.

Nueva marca propia: cuidado personal

Grupo Vega viene consolidando el desarrollo de sus marcas propias como parte de su estrategia comercial, con un portafolio que actualmente alcanza entre siete y ocho líneas, entre las que figuran Vega, Timonel, Bicin, Romántico y Catedrático. Estas marcas le permiten a la compañía tener mayor control sobre su oferta y presencia en distintas categorías dentro de sus tiendas, en línea con el fortalecimiento de su propuesta de valor.

En ese camino, el grupo prepara su ingreso a una nueva categoría con el lanzamiento de una marca propia en cuidado personal. Jerson Vega Torrejón adelantó que esta incorporación debería concretarse hacia el tercer trimestre del 2026. Con ello, la empresa busca ampliar su portafolio hacia segmentos complementarios y seguir desarrollando nuevas líneas dentro de su ecosistema comercial.

Expansión a provincias

En paralelo a su crecimiento en Lima, Grupo Vega evalúa su expansión hacia provincias como parte de su siguiente etapa de desarrollo. Según detalló Jerson Vega Torrejón, la compañía ya tiene identificadas plazas de interés, entre ellas Piura, Arequipa y Trujillo, aunque el ingreso a estos mercados aún se encuentra en fase preliminar. “Sí las tenemos, por lo general todos queremos abrir en Piura, Arequipa, Trujillo. Entonces hay que ver la manera de cómo vamos a ingresar”, señaló el ejecutivo.

Si bien existen conversaciones en curso, la firma mantiene una postura cauta respecto a su despliegue fuera de la capital. “Está en planes. Sí, hay conversaciones, pero estamos… son proyectos para de cara a los siguientes años”, precisó Vega Torrejón, al indicar que la expansión se definirá en función de la estrategia de ingreso y las condiciones del mercado en cada ciudad.

Rebranding y transformación de tiendas

Como parte de su transformación, Grupo Vega avanza en el rebranding de su red, con 30 tiendas ya adaptadas a la nueva identidad, que se incorpora también en todas las aperturas. El cambio trasciende lo visual y busca alinear la experiencia en tienda con la propuesta comercial del grupo.

En paralelo, la compañía interviene su local de origen con un concepto de “tienda museo”, que integra la dinámica del mercado tradicional con un espacio moderno y pone en valor su historia. “Va a haber algunos productos de antaño contando la historia de Michel y Charo”, explicó Jerson Vega, en referencia a un proyecto orientado a reforzar la identidad de marca y su conexión con el cliente.