La hoja de ruta para el 2026 toma impulso en un 2025 que, pese a un arranque complejo, cerró con un crecimiento de entre 3% y 5% (Foto: Perú retail.com)
La hoja de ruta para el 2026 toma impulso en un 2025 que, pese a un arranque complejo, cerró con un crecimiento de entre 3% y 5% (Foto: Perú retail.com)
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Sandra Reyes
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El Grupo Vega, empresa peruana de retail y distribución de productos de consumo masivo, cumple 30 años en una nueva etapa marcada por su expansión y el ajuste de su estrategia comercial. En entrevista con Gestión, su gerente general, Jerson Vega Torrejón, detalla la hoja de ruta para el 2026, que incluye nuevas aperturas, el avance del rebranding en sus locales, la implementación del denominado “Plan Fénix” y el fortalecimiento de su portafolio con una nueva marca propia, entre otras iniciativas, en una apuesta por ganar escala y eficiencia en el negocio. ¿Cómo logrará la compañía ejecutar esta estrategia?

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