El Grupo Vega, empresa peruana dedicada al rubro retail y de distribución de productos de consumo masivo, continúa consolidando su crecimiento en el mercado local con la inauguración de una nueva tienda bajo su formato Market en Lima. Con esta apertura, la compañía alcanza un total de 47 establecimientos de este tipo, reforzando su presencia en la capital.

La firma, que opera mediante formatos como tiendas de proximidad, locales mayoristas y establecimientos cash and carry, ha logrado posicionarse principalmente en sectores urbanos con una propuesta centrada en precios accesibles y cercanía con el cliente. Aunque su reconocimiento es mayor en zonas donde tiene presencia física, la empresa viene fortaleciendo su marca para ampliar su alcance.

La nueva tienda fue inaugurada el sábado 11 de abril en el distrito de Ate, en la Calle Comercial Mz U Lote 9, a una cuadra del Mercado Modelo N°1 Micaelas Bastidas en Ate Vitarte. Según Perú Retail, la ubicación responde a una estrategia orientada a instalarse en zonas de alto tránsito comercial y fácil acceso para los consumidores.

La nueva tienda fue inaugurada en el distrito de Ate, en una zona estratégica de alto tránsito comercial. (Foto: Grupo Vega)

Grupo Vega alcanza 47 tiendas en Lima

Durante la jornada de apertura, la compañía organizó diversas actividades, como sorteos y promociones, con el objetivo de atraer a los vecinos y generar cercanía con la comunidad. La propuesta del formato Market se enfoca en ofrecer productos de primera necesidad con una experiencia de compra ágil y eficiente.

El crecimiento de Grupo Vega forma parte de un plan de expansión sostenido que abarca distintos modelos de negocio. En la actualidad, la empresa cuenta con 47 tiendas Market, 3 locales mayoristas y 16 establecimientos cash and carry, lo que evidencia una estructura diversificada.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la compañía alcanzó un total de 66 tiendas en el país. Este avance ha sido impulsado por la apertura de cuatro nuevos locales Market durante el año, ubicados en distritos como Surquillo, Surco e Independencia, además del reciente establecimiento en Ate.

La empresa apuesta por una propuesta basada en precios accesibles, calidad de productos y cercanía al consumidor. (Foto: Grupo Vega)

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Estrategia de expansión

Como parte de su estrategia corporativa, la empresa también ha impulsado la renovación de su identidad de marca, con el objetivo de fortalecer su vínculo con el consumidor final y mejorar su posicionamiento en un mercado competitivo.

De cara al futuro, Grupo Vega mantiene como meta alcanzar las 70 tiendas a nivel nacional. Paralelamente, continúa desarrollando una estrategia omnicanal que integra sus tiendas físicas con plataformas digitales, con el propósito de ampliar el acceso a productos y optimizar la experiencia de compra de sus clientes.