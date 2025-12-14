¿Cómo evalúa la operación de Ransa en 2025?

Tomando como referencia el 2023, se han alcanzado los objetivos trazados, entre ellos el de triplicar la facturación. Ha sido un año retador, pero se ha registrado crecimiento, tanto en la operación como en el desempeño de los clientes. La estrategia ha estado enfocada en tres ejes : lograr una mayor eficiencia operativa, especializarse en cada uno de los negocios a los que se brinda servicio y avanzar en la incorporación y el uso intensivo de tecnología.

¿Cómo se han comportado las principales industrias que atienden?

El 50% de todo lo que movemos proviene del consumo masivo, segmento en el que se concentra la mayor parte de la cartera de clientes. El negocio agroexportador también ha mostrado un crecimiento bastante positivo en comparación con otros años.

Por su parte, el negocio de frío, uno de los más representativos para la compañía, se mantuvo conservador durante el primer semestre; sin embargo, en el segundo semestre registró un crecimiento importante y hoy representa el 40% de la facturación.

En tanto, los negocios vinculados a minería, gas y petróleo también mostraron un comportamiento conservador en la primera mitad del año, pero se activaron de manera significativa en el segundo semestre, lo que permitió cumplir con el presupuesto anual.

Con esa base, ¿qué expectativas de crecimiento tienen hacia 2026?

Considerando que se trata de un año electoral, apostamos por crecer alrededor de 10% en 2026 frente a 2025. El mercado peruano es amplio y mantiene una tendencia de crecimiento; no obstante, alcanzar un crecimiento de doble dígito resulta retador, especialmente en el contexto político.

Iván Sánchez, Chief Operating Officer de Ransa

Inversiones en todos sus frentes

¿Cuáles son sus principales frentes de inversión para 2026?

En los últimos años, el grupo ha venido invirtiendo entre US$ 8 millones y US$ 10 millones anuales en capex. En el negocio de almacenamiento hemos logrado un crecimiento de 15% en la ocupación de los almacenes frente a 2024 y se administra cerca de 1 millón de metros cuadrados. De cara a 2026, algunos de estos predios pasarán de ser espacios de almacenamiento a la intemperie a almacenes cerrados. Para ello, se está incorporando infraestructura que permita el raqueo de estos espacios.

Este esfuerzo forma parte de un proyecto denominado “mejora de la densidad por metro cuadrado”, que busca incrementar el número de posiciones de pallets por metro cuadrado dentro de los mismos predios.

¿Evalúan sumar nuevos almacenes?

Además de aumentar la densidad por metro cuadrado, estamos evaluando la adquisición de nuevos predios en el norte y el sur del país.

El crecimiento proyectado en sectores como agricultura, pesca y consumo masivo, así como la demanda directa de los clientes —incluidos algunos nuevos—, impulsa esta expansión. La proyección es desarrollar no menos de dos sedes en cada una de estas zonas. Si bien los detalles aún están en evaluación, se trataría de espacios con un promedio de 5,000 metros cuadrados.

¿Qué otras inversiones proyectan para sus distintas líneas de negocio?

En almacenamiento de frío, la apuesta está en invertir en nuevas cámaras tanto en Lima como en el norte del país, en respuesta al crecimiento del negocio agroexportador.

En distribución y transporte —líneas que se busca seguir impulsando—, el objetivo es crecer 20% en distribución frente a 2025 y duplicar el desempeño alcanzado en transporte durante el mismo periodo. En los negocios de minería, gas y petróleo, la estrategia contempla la renovación de la flota, la incorporación de nuevas unidades y el reemplazo progresivo de equipos antiguos por flota a gas natural. Si bien se trató de un negocio conservador en el primer semestre, el desempeño del segundo semestre brindó mayor visibilidad de crecimiento, lo que respalda la continuidad de las inversiones en este segmento.

En los últimos años han sostenido un ritmo elevado de inversiones en tecnología, ¿qué viene para 2026?

Uno de los principales aprendizajes ha sido maximizar el uso de la tecnología ya disponible. La compañía cuenta con sistemas como el WMS, que incluye diversos módulos, muchos de los cuales no se utilizaban plenamente. Hoy ya se opera, por ejemplo, con el módulo de facturación.

Para 2026, la meta es eliminar el 90% del uso de papel, avanzando hacia la digitalización total e incorporando cada vez más bots para la atención al cliente y la resolución de consultas.

En transporte y reportes, se continúa sacando mayor provecho al TMS (Sistema de Gestión de Transporte). En 2025 se implementó la torre de control y actualmente se está avanzando en la entrega de visualizaciones completas para los clientes, accesibles desde el celular o la laptop. La meta es que los clientes no tengan que interactuar directamente cada vez que requieren información, sino que puedan acceder de forma remota a datos sobre inventarios en almacenes o movimientos de la flota.

¿Y en cuanto a eficiencia energética?

Actualmente, el 90% de las sedes ya cuenta con iluminación LED y sensores de presencia para optimizar el consumo de energía. El proyecto de incorporar paneles solares e nuestras instalaciones, que se había postergado, fue finalmente firmado en diciembre. Las obras ya se han iniciado y se prevé que estén concluidas en el primer trimestre de 2026, cuando cinco de las 13 sedes operarán con paneles solares. Adicionalmente, la compañía continúa apostando por el uso de transporte a Gas natural.

La oportunidad en Chancay y la ampliación de servicios

Luego de su inauguración, ¿qué oportunidades concretas observan alrededor del Puerto de Chancay?

La puesta en marcha de esta megainfraestructura representa una oportunidad relevante, especialmente para el servicio de transporte. Como país, aún existe el desafío de mejorar la infraestructura vial, lo que complejiza cada vez más la operación tanto para los operadores logísticos como para los clientes.

Sin embargo, es un camino natural para las empresas importar o exportar a través de este puerto. En ese contexto, la compañía se viene adaptando a esta nueva dinámica y ya está operando en transporte vinculado a Chancay, aunque todavía no en almacenamiento.

Uno de los negocios impactados por el puerto es el de graneles. Este segmento registró una caída en el primer semestre, pero en el segundo semestre creció 11% frente a 2024. Ese desempeño es también un indicador de que el Puerto de Chancay está empezando a generar movimiento. En paralelo, el puerto del Callao no ha dejado de crecer: mantiene su volumen y continúa en expansión.

¿Todavía no se puede confirmar la llegada de infraestructura de Ransa a Chancay?

Por el momento, no. La estrategia es adaptarse a la evolución del mercado. Hoy no está en los planes inmediatos, pero estamos atentos a oportunidades que podrían activarse.

Con respecto a su cartera de soluciones, ¿analizan la incorporación de nuevos servicios?

A medida que se identifican las necesidades —o “dolores”— de los clientes, van surgiendo nuevas oportunidades de negocio.

Un ejemplo es el negocio de frío: durante el segundo semestre se inició el servicio de empaquetado de mercadería para algunos clientes. Actualmente, se están evaluando otros servicios complementarios vinculados al frío. A medida que otros clientes identifican necesidades similares, la compañía incorpora estas soluciones y avanza hacia una mayor especialización. Se trata de servicios que antes no se ofrecían en esta línea y que hoy forman parte del proceso de consolidación de capacidades especializadas.