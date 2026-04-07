Olva Courier gestiona entre 500,000 y 600,000 envíos mensuales. (Foto: Olva Courier)
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Edgar Velito
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La operación del courier en Perú muestra cambios en la composición de envíos, el peso del comercio electrónico y la estructura de costos en la última milla, en un mercado que mueve US$ 300 millones anuales. En ese contexto, Olva Courier, empresa peruana dedicada a servicios de mensajería, paquetería y logística, ajusta su estrategia entre canales, servicios y cobertura, mientras evalúa nuevas inversiones y su expansión dentro y fuera del país.

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