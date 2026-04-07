Anderson Vásquez, director general de Olva Courier, comentó que la empresa mantuvo un crecimiento flat durante el 2025; sin embargo, en su vertical de e-commerce en el segmento corporativo, creció a tasas de doble dígito.

“Nos hemos consolidado como un aliado logístico del comercio electrónico, lo que se refleja en los volúmenes que generamos en este segmento, creciendo más del 70% y en alianzas con marcas como Mercado Libre, Ripley y Falabella”, resaltó a Gestión.

Por su parte, en su línea de agentes Olva (operan dentro de farmacias, bodegas o comercios), también mantuvo un crecimiento de dos dígitos, con un 29% vs. el año previo; una vertical ya consolidada del operador logístico. “A la fecha, tenemos casi 120 agentes a nivel nacional y la idea para este 2026 es seguir creciendo con nuestra red”, afirmó.

En esa misma línea, precisó que, si bien el desempeño general no alcanzó el 10% proyectado, segmentos como el comercio cross border (transfronterizo), es decir, los pedidos provenientes del extranjero, duplicaron sus ventas frente a 2024 a través de su servicio Olva Box.

Anderson Vásquez, director general de Olva Courier.

Olva gestiona hasta 600,000 envíos al mes

Según un estudio de Flanqueo, el mercado de courier y de última milla mueve en valor al año US$ 300 millones y en volumen se procesan decenas de millones de envíos. En el caso de Olva Courier, gestiona entre 500,000 y 600,000 envíos mensuales.

“Antes de la pandemia, nuestro volumen de sobres era significativo y el ratio se situaba entre 60% y 40%. Sin embargo, con la digitalización y la pandemia, esa proporción se revirtió a 80% paquetería y 20% documentos”, recordó.

A nivel de servicio, además del servicio regular, la empresa ofrece la modalidad same day —entregas el mismo día—; sin embargo, según el ejecutivo, esta no resulta muy rentable, ya que los clientes no están dispuestos a asumir un mayor costo por una entrega más rápida.

“Lo ofrecemos pero no es un servicio estratégico en la que nos vamos apalancar en el crecimiento, la demanda sigue siendo por el servicio estándar (24-48 h)”, comentó.

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Olva expandirá su red con 11 nuevas tiendas en Lima periférica

En cuanto a su presencia en el país, el operador logístico mantiene un dominio en puntos de venta físicos, con 270 tiendas —entre propias y franquicias— a nivel nacional. En ese marco, los planes para este año contemplan la apertura de 11 nuevas tiendas en zonas periféricas de Lima.

“Queremos seguir penetrando los distritos de Lima Norte, Lima sur y Lima Este, donde tenemos poco market share. Por ejemplo, hay zonas de masa crítica donde tenemos solo una tienda y queremos seguir penetrando como San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y Ate”, afirmó.

Si bien la empresa está consolidada más en la parte urbana de Lima, no descarta también abrir tiendas en Breña y Surquillo, donde todavía no tiene presencia.

Cabe precisar, que estas nuevas tiendas se sumarían a las cuatro que abrieron el año pasado en Lima, particularmente en el Rímac, San Juan de Lurigancho (SJL), Villa María del Triunfo (VMT) y Ate.

“Este año también queremos seguir ampliando nuestros agentes en provincia, principalmente en las ciudades principales, Ica por ejemplo, que está creciendo bastante, así como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cusco, son ciudades que mueven el 70% del volumen del negocio”, resaltó.

Por el momento, la empresa no cuenta con un número definido de agentes por abrir, ya que aún no se ha concretado con los franquiciados; no obstante, mantiene en sus planes ampliar su red de agentes y tiendas.

El operador logístico mantiene un dominio en puntos de venta físicos, con 270 tiendas —entre propias y franquicias— a nivel nacional.

Olva impulsa expansión en EE.UU. y alista inversión en automatización

En el plano internacional, la compañía avanzó durante el último año en su ingreso al mercado estadounidense a través de un nuevo almacén-tienda en Miami, cuya apertura está prevista antes del cierre del primer semestre.

“Es parte de la estrategía para potenciar el cross border mediante el servicio Olva Box. Si bien logramos duplicar las ventas en 2025, este año queremos lograr el mismo hito, impulsado por el nuevo local Miami”, afirmó.

La nueva tienda permitirá consolidar los pedidos que los clientes realizan en Estados Unidos a través de Amazon u otras plataformas de comercio electrónico. “La idea es que también funcione como un punto de atención para envíos de mercadería de peruanos en Estados Unidos que deseen enviar productos al Perú, y avanzar progresivamente hacia otros estados”, explicó.

Sin embargo, la inversión más relevante que harán este año, será la implementación de un nuevo sorter, sistema automatizado para clasificar paquetes, y que duplicará su capacidad de operación. “Estaba previsto para el año pasado, pero se ha retrasado por trámites de licencias en la Municipalidad del Callao, lo que ha impedido avanzar con la implementación”, comentó.

Con estas iniciativas, la empresa proyecta para 2026 un crecimiento de 8% respecto al año pasado, enfocado en su eficiencia operativa.

“Al ser un año electoral, estamos actuando con cautela en materia de inversiones. Sin embargo, ello no impide avanzar en aquellas vinculadas a tecnología u otras que generen impacto en la operación. Observamos, además, una industria altamente comoditizada, en la que competimos con más de 400 actores y donde el precio tiene un peso relevante en la decisión del cliente”, sostuvo.