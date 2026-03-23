La multinacional peruana Yobel —dedicada a servicios de manufactura, almacenaje, distribución y gestión de cadena de suministro, y proveedor de empresas como Belcorp, Alicorp, Gloria e InRetail— viene desplegando en América Latina su servicio Yobel Express, una solución de paquetería y última milla que ya opera en mercados como Ecuador y República Dominicana.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para articular distintos eslabones de la cadena logística bajo un mismo operador, con foco en eficiencia operativa y capacidad de respuesta en la distribución.

Actualmente, el servicio opera en Ecuador y República Dominicana, donde ha comenzado a posicionarse entre empresas que requieren soluciones de envío hacia el consumidor final y entre puntos de su red comercial.

A nivel corporativo, Yobel registra ingresos cercanos a los US$ 180 millones y proyecta alcanzar los US$ 210 millones hacia 2026. La operación fuera del Perú representa el 66% de su facturación, en una estructura donde el negocio logístico concentra alrededor del 70% de los ingresos.

En ese contexto, el avance del comercio electrónico en América Latina empieza a redefinir las necesidades logísticas de las empresas, elevando la demanda por servicios de última milla más ágiles, trazables y escalables.

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El servicio courier de Yobel ya opera en Ecuador y República Dominicana. (Foto: Yobel).

Centroamérica gana peso en la estrategia logística de Yobel

El escalamiento del negocio courier de Yobel se concreta en paralelo con una mayor inversión en infraestructura en Centroamérica. En febrero de 2026, la compañía inauguró el Centro Logístico El Frutal (CLEF) en Guatemala, con una inversión aproximada de US$ 4 millones.

Ubicado en Villanueva, uno de los principales polos industriales de ese país, el complejo fue diseñado como un hub logístico para concentrar operaciones de proveedores y clientes en un mismo espacio, reduciendo costos de transporte y tiempos de atención.

En su primera etapa, el centro cuenta con cerca de 15,800 m² de almacenamiento y 29 muelles de carga, con planes de expansión hasta 30,000 m² hacia mediados de 2026, lo que refuerza la capacidad operativa de Yobel en Centroamérica y su integración con otras soluciones logísticas.

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Yobel trabaja con empresas como Belcorp y Alicorp.

Ecuador como eje de consolidación operativa

Ecuador se ha convertido en el principal mercado de desarrollo del modelo express de Yobel, en línea con una creciente demanda por servicios de paquetería con cobertura nacional.

La operación ha evolucionado hacia una red que combina infraestructura propia con aliados estratégicos y puntos de atención en comercios locales, permitiendo alcanzar una cobertura prácticamente total en el país.

Actualmente, Yobel Express cuenta con cinco bases logísticas en Quito, Guayaquil, Manta, Santo Domingo y Cuenca, además de más de 60 puntos de atención. En 2025, la operación registró más de 412,000 guías movilizadas, equivalentes a cerca de 1,700 toneladas mensuales de mercadería.

Yobel complementa su operación courier con inversiones en infraestructura y tecnología. (Foto: Yobel).

Tecnología e inversión para escalar el modelo

El componente tecnológico es uno de los pilares del modelo de Yobel. La compañía ha desarrollado una plataforma propia que permite gestionar envíos, programar recojo y realizar seguimiento en tiempo real, además de integrarse con los sistemas de sus clientes.

Dicho enfoque apunta a estandarizar procesos y facilitar el crecimiento del servicio en otros mercados donde la empresa ya tiene presencia.

En diálogo con este diario, la compañía adelantó que tiene previsto destinar alrededor de US$ 13 millones en 2026 para ampliar infraestructura, incorporar robótica y optimizar sus operaciones logísticas, en línea con la creciente demanda por servicios asociados a la omnicanalidad.

En una siguiente etapa, Yobel apunta a avanzar hacia una red regional interconectada que permita articular operaciones entre países y ofrecer soluciones logísticas más integradas en América Latina.