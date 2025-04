Si bien casi la mitad de empresas (48%) tiene digitalizados o automatizados al menos el 50% de sus procesos contables, en la mayoría de organizaciones peruanas este progreso está en etapas preliminares. Para Juan Luis Guerra, Associate Partner de Auditoría de EY Perú, estamos encaminados en un estado incipiente, pero las diferencias entre grandes y pequeñas es muy notable.

El nivel de digitalización de las empresas peruanas depende del tamaño de la organización, pues a mayor tamaño son mayores los recursos para implementar soluciones tecnológicas.

“Las organizaciones con ventas mayores de US$ 500 millones se perciben como más cercanas, mucho más encaminado o intermedio, versus compañías con ventas menores a US$ 50 millones, incluso las más pequeñas, las de US$ 10 millones se denota más, un camino más cuesta arriba todavía. Cada compañía claramente va a su ritmo y en función a eso y a su realidad tienen que definir un plan para poder abordar apropiadamente su camino hacia la digitalización”, comentó a Gestión.

Un 48% de empresas tiene digitalizados o automatizados al menos la mitad de sus procesos contables.

Aunque en promedio EY estima que el 54% de áreas contable-financiera cuentan con un presupuesto anual para implementar herramientas digitales como la Automatización Robótica de Procesos (RPA), las cifras son diferentes al analizarlo por tamaño de empresa.

Mientras un 71% de organizaciones con ingresos de entre US$ 200 millones y US$ 500 millones han asignado recursos para estas tecnologías, un 77% de las empresas con ventas por debajo de los US$ 10 millones carecen de un presupuesto.

Actualmente, l a falta de presupuesto es la cuarta mayor barrera que enfrentan las empresas para impulsar el uso de herramientas digitales . Sin embargo, Guerra precisó que los mayores recursos no necesariamente aseguran al negocio un buen camino para la digitalización hacia los niveles esperados.

“Va a depender de muchas cosas, de si ese presupuesto se está asignando apropiadamente y es suficiente, si realmente se está haciendo un monitoreo o medición de los beneficios, o si de pronto se requiere hacer alguna inversión más grande”, indicó.

¿Cuáles son las principales barreras para la digitalización de la contabilidad?

Con un 52% de las empresas con una automatización por debajo del 50% se advierte un retraso en la modernización de flujos de trabajo, incrementando también la dependencia de procesos manuales que pueden comprometer la rapidez para tomar decisiones

Uno de los principales factores que dificultan la transformación digital del área contable-financiera es el desconocimiento de las tecnologías disponibles. Esta falta de conocimiento sobre los recursos, beneficios, peligros y complejidad de implementación de la digitalización afecta a casi 4 de cada 10 empresas encuestadas.

El segundo obstáculo es la falta de personal capacitado (30%), que también es uno de los desafíos al momento de hacer cierres contables, una de las actividades más cruciales en la gestión financiera de una empresa.

Otra de las barreras más críticas es la percepción de un 28% de empresas que consideran que la digitalización “no es una prioridad estratégica” . El especialista de EY sostuvo que esto ocurre porque algunas organizaciones no ven los resultados de forma tangible en el área contable, como si sucede en áreas operativas o comerciales.

“Básicamente no le ven un retorno sobre la inversión tangible. No van a ver que algo bajar en miles o millones de soles o se van a generar ingresos, entonces no lo ven necesario. Cuando hay oportunidades de hacer algún tipo de implementación o de elegir algún área para poder llevar a cabo algún tipo de transformación digital, las áreas contables a veces son relegadas justamente por esta situación”, explicó.

Por ello, resaltó la necesidad de visibilizar el aporte de la digitalización contable en la reducción de plazo para obtener información contable o financiera.

De hecho, el estudio indica el 87% de empresas con sistemas de tecnologías de la información efectivos logra cerrar sus estados financieros en menos de 10 días.

“Las áreas contables realmente juegan hoy un papel estratégico en la toma de decisiones. Para lograr esto, primero se debe eliminar los procesos o tareas que son repetitivas y no generan valor para dedicarse más al tema de análisis de la información, obtener sistemas integrados facilitan todo este flujo”, añadió.

En ese sentido, otra barrera que ralentiza la adopción de la digitalización contable resulta la resistencia al cambio dentro del equipo (16%) . Para cambiar esto, apuntó Guerra, se necesita liderazgo de las áreas.

Los principales factores que dificultan la transformación digital del área contable.

¿Se hace uso de IA en la contabilidad?

La mayoría de áreas que utilizan herramientas digitales emplea automatización de procesos (64%), análisis de datos para la toma de decisiones (39%), o softwares especializados (25%), pero solo 4% de las empresas aplica inteligencia artificial (IA) o machine learning en la contabilidad.

Si bien el potencial es alto, con herramientas de IA que pueden prever resultado futuros en tendencias financieras, Guerra refirió que es una herramienta que no se utiliza tanto al no verse como una necesidad prioritaria y también por los riesgos.

“Para poder utilizar estas herramientas y de forma segura hay que pagar por ellas, hay que hacer pagos para poder restringir la información. Muchas veces los trabajadores pueden utilizar las versiones libres y esto realmente compromete la información sensible de la compañía”, añadió.

¿Cuáles son los sectores en los que se usa más tecnología?

No todas las áreas están enfrentando la transformación digital en las mismas condiciones. Actualmente, los sectores de banca, manufactura y automotriz son los que se consideran que están alcanzando mayores avances hacia la digitalización o están más cerca de alcanzarla.

En el medio se encuentra el Servicios Profesionales, pues un 50% rara vez o nunca hace uso de los reportes digitales de gestión.

En contraste, el sector de comercio tiene la menor adopción de automatización y análisis de datos en procesos contables. Pero en retail -o ventas al por menor- se utilizan reportes digitales de gestión frecuentemente.

Otra actividad que está rezagada es el sector de energía, con la menor inversión en transformación digital, pues solo un 25% de las empresas tienen un presupuesto asignado para ello.