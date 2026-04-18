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Edgar Velito
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Durante el cuarto trimestre de 2025, Mercado Libre registró ingresos por US$ 8,759 millones, aumentando 45% interanual a nivel regional, mientras que la utilidad neta provenientes de la operaciones se situó en US$ 559 millones. En ese escenario, el actual Country Manager de la compañía en Perú, Pedro White, conversó con Gestión sobre el crecimiento de su base de vendedores y compradores, el fortalecimiento de su red logística y los nuevos movimientos que buscan ampliar su alcance y su oferta dentro y fuera del país.

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