El gigante argentino del ecommerce confirmó su “tesis de crecimiento” que tenían de Perú, además de su potencial que veían del mercado cuando abrieron sus oficinas y, con ello, su operación directa. “Fueron varios años al principio de trabajar mucho de manera interna para construir una plataforma muy sólida”, recordó White.

“Hoy Perú es el país que más rápido crece de todo Mercado Libre a nivel regional”, afirmó.

La empresa creció en los últimos dos años alrededor de 50% interanual en Perú y este 2026 proyectan tener crecimientos acelerados. Según el ejecutivo, Mercado Libre pasó su fase de validación del mercado peruano y ahora se encuentra en una fase de escala.

“Empezamos a ampliar nuestra base de vendedores: cada mes operábamos con alrededor de 4,000. Hoy esa cifra alcanza los 6,000, lo que representa un crecimiento cercano al 50%”, señaló, tras agregar que por el lado de los compradores creció alrededor del 60% el año pasado y su nómina (de Mercado Libre) en Perú cada año crece un 30%.

Pedro White, Country Manager at Mercado Libre Perú

Mercado Libre proyecta ampliar su centro de distribución en Lurín

La operación logística de Mercado Libre ha alcanzado una cobertura que redefine sus tiempos de entrega. “Hemos fortalecido la propuesta de valor en el frente logístico, tanto por los envíos gratuitos (ofrece desde S/39), como por la reducción en los tiempos de entrega, que ahora son más rápidos”, explicó el ejecutivo.

Esta rapidez de entrega lo están consiguiendo a través de sus socios logísticos claves como Olva y Urbano, a través de ellos hacen entregas a todo el Perú. “En Lima, el 70% de los productos lo entregamos en menos de 24 horas, al igual que las regiones, pero en menos de 48 horas”, señaló.

Para reforzar su red logística, la empresa integró hace un mes a un nuevo socio para sus operaciones: 99minutos. “Nos permitirá hacer entregas desde nuestro fulfillment (centro de distribución) el mismo día (same day) en Lima”, comentó.

Este avance operativo se articula con la entrada en funcionamiento, en octubre, de su centro de almacenamiento y distribución de 3,000 m2 —capacidad de almacenar hasta 9,000 unidades de productos— en Lurín, que ha permitido descentralizar el stock de marcas muy grandes.

“Samsung, LG, Puma, HP, L’Oréal, Eucerin, entre otras; todas estas marcas cuentan con una amplia oferta de productos en nuestro centro, disponibles para entrega inmediata. Esto representa una ventaja para los compradores, ya que les permite acceder a marcas globales directamente desde nuestra plataforma”, destacó.

Centro de distribución en Lurín, ¿Seguirá los pasos del megacentro en Chile?

Si bien este centro de distribución no es el más grande que tiene Mercado Libre en la región, el ejecutivo recalcó que es un primer paso para su eventual expansión; puso como ejemplo a Chile.

“En ese país tenemos un centro de distribución de 100,000 m2 y se está abriendo otro del mismo tamaño al lado, que es como tener hasta 30 canchas de fútbol”, explicó, en medio del anunció que hizo a fines de marzo sobre la mayor inversión que harían en Chile este año: US$ 750 millones.

“Es una primera etapa, ahora no sabemos cuál y cuándo será la siguiente, eso nos dirá el mercado y cómo se estén dando la demanda y oportunidades, porque hemos arrancado con un centro de 3,000 m2 y no tenemos dudas de que vamos a crecer”, explicó.

La empresa ya opera en su centro de distribución con más de 20 marcas principales del mercado y, desde su puesta en marcha, el mayor impacto se ha reflejado en la tracción de estas. “Inicialmente estamos centralizando a las principales marcas; luego ampliaremos el fulfillment hacia otros vendedores”, adelantó.

En octubre de 2025, Mercado Libre inauguró su centro de almacenamiento y distribución en Lurín.

Mercado Libre busca activar comercio transfronterizo desde China a Perú

La compañía también proyecta su siguiente movida hacia el comercio transfronterizo. “Es algo que está funcionando muy bien y cada vez mejor en el mundo, y Mercado Libre no es ajeno”, sostuvo.

Y es que tras la inauguración en diciembre de su centro de distribución en China —y como una forma de competir con los gigantes asiáticos Temu y Shein— crece cada vez más la conexión con el Asia. De hecho, ya comenzó a enviar productos desde ese país hacia sus cinco principales mercados de América Latina: Argentina, México, Brasil, Chile y Colombia.

“Esta conexión entre China y Latinoamérica amplía el abanico de oportunidades en el ecosistema de vendedores, con mayor variedad de productos y marcas. Ya no se limita a los países donde operamos, sino que se extiende a mercados globales, como el caso de China”, comentó.

Dicho hub logístico permitirá asumir mayor control sobre la cadena de suministro, mejorar niveles de servicio y ampliar el surtido de productos provenientes de China.

“Esto permitirá acelerar los tiempos de entrega y mejorar la precisión en el delivery. Tenemos planes concretos para lanzar el ecommerce transfronterizo en Perú; aún sin fecha definida, su implementación dará una oferta de productos muy variada”, adelantó.

La estrategia de Mercado Libre en Perú es clara: ampliar su portafolio de vendedores y productos, con el objetivo de incluir grandes marcas y más pymes a su plataforma.

Más datos sobre Mercado Libre

Operación. Mercado Libre opera en Perú con Mercado Envíos, que gestiona entregas junto a operadores locales, y Envíos Full, para almacenamiento y despachos más rápidos. Además, cuenta con su brazo financiero Mercado Pago.

Mercado Libre opera en Perú con Mercado Envíos, que gestiona entregas junto a operadores locales, y Envíos Full, para almacenamiento y despachos más rápidos. Además, cuenta con su brazo financiero Mercado Pago. Categorías. En Mercado Libre se comercializan productos de diversas categorías, como tecnología, moda, belleza, autopartes, artículos para niños, consumo masivo, televisores, smartphones y hogar, entre otros.

En Mercado Libre se comercializan productos de diversas categorías, como tecnología, moda, belleza, autopartes, artículos para niños, consumo masivo, televisores, smartphones y hogar, entre otros. Día de la Madre. Mercado Libre sostiene que siempre es una campaña de alta demanda, en la que destacan categorías como belleza, moda y tecnología.

LEA TAMBIÉN: Chazki expande su operación regional y redefine su portafolio logístico en Perú