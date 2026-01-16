Expertos sugieren mejorar la planificación financiera para evitar sobreendeudamiento postfiestas. Foto: referencial / Shutterstock
Expertos sugieren mejorar la planificación financiera para evitar sobreendeudamiento postfiestas. Foto: referencial / Shutterstock
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Cada tercer lunes de enero se experimenta el llamado Blue Monday, considerado —según la cultura popular— como el día más triste del año. Las finanzas personales y la motivación del talento no son ajenas al sentir de este 19 de enero. Expertos aclaran por qué el primer mes del calendario se siente eterno y comparten claves para no repetir errores financieros en las fiestas de diciembre.

