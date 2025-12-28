Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, señala a Gestión que hay dos indicadores básicos a revisar antes de financiar una compra: el nivel de endeudamiento y el plazo de esta deuda.

“Lo primero es evaluar qué porcentaje del sueldo neto representa esta nueva obligación, considerando todas las deudas previas . Y lo segundo es analizar el plazo en función de mis flujos de ingreso, si son fijos o variables, y del tipo de contrato laboral que tengo”, comenta.

Antes de financiar una compra, especialistas recomiendan evaluar el nivel de endeudamiento, el plazo del crédito y la TCEA para evitar comprometer la capacidad de ahorro del hogar. Foto: Pexels

A su criterio, una regla práctica es no destinar más del 30% de los ingresos mensuales al pago de deudas. Este umbral permite evitar el sobreendeudamiento y protege la liquidez.

“El problema surge cuando se considera a la tarjeta de crédito como una extensión del sueldo. Muchas personas comprometen ingresos futuros sin evaluar el impacto real en el siguiente mes” , refiere.

En esa línea, el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, recomienda:

- Emplear la tarjeta inteligentemente, a través del “crédito directo” o “pago total”, con lo que se consume los gastos del día a día y se deja en cero una vez llegada la fecha de pago, lo que no genera intereses.

- Hacer un consumo con la tarjeta y pagarlo en cuotas o con los pagos mínimos suele ser muy caro, salvo que se trate de una promoción de “cuotas sin intereses”, donde sí te conviene, siempre que sea un monto grande.

- Preguntar siempre por la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) que son comisiones, seguros y otros gastos.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la TCEA en una tarjeta de crédito clásica y de sistema revolvente es de:

Caja Piura 48.28%

Banco GNB 71.09%

Bancom 92.29%

Interbank 98.72%

BanBif 99.18%

BCP 103.67%

BBVA 104.43%

Scotiabank 117.38%

Banco Pichincha 141.71%

Financiera OH 148.01%

Crediscotia 151.57%

Santander 158.69%

Banco Falabella 165.18%

Banco Ripley 171.9%

En un escenario de consumo cada vez más digital y financiado, la recomendación de los expertos es clara: planificar, comparar la TCEA y medir el impacto real de cada deuda sobre el ingreso y el ahorro. La diferencia entre una compra bien gestionada y un problema financiero suele estar en esos detalles.

¿Cuánta deuda es razonable?

Según Acosta no hay una cifra única porque el nivel de endeudamiento depende de la estructura de gastos fijos de cada familia, pero el consenso demuestra que las deudas no deben competir con obligaciones financieras básicas como la alimentación, servicios, educación o vivienda.

“La deuda no es negativa en sí misma, pero se vuelve un problema cuando desplaza gastos que son obligatorios”, resume.

Pequeñas decisiones de consumo acumuladas pueden llevar al sobreendeudamiento, incluso sin asumir grandes créditos, advierten expertos en finanzas personales. Foto: referencial / Freepik

Un rol clave juega aquí el tiempo, ya que una deuda de corto plazo, respaldada por ingresos futuros previsibles como la gratificación o la CTS, puede implicar menos riesgo que una obligación de largo plazo asumida sin un colchón de liquidez, particularmente cuando los ingresos son variables.

Omar Larios Soldevilla, docente en la carrera de Contabilidad y Administración de la UPC, argumenta que, a largo plazo, el uso excesivo de tarjetas de crédito puede generar falta de pagos o actos desesperados, llegando el estrés excesivo que puede tener consecuencias en la salud de las personas y de la familia.

Además, da pie a récords negativos en evaluadoras como Infocorp, imposibilitando acceder a otros préstamos “tal vez realmente necesarios”.

¿Cómo afecta el historial crediticio?

Larios Soldevilla señala que el historial es importante para acceder a nuevos préstamos, tener crédito para compras importantes, posibles viajes al extranjero, para tener buen perfil si se requiere ser socio de una empresa para emprender, y en algunos casos para acceder a puestos de trabajo importantes.

“No solo se trata de una reputación financiera, sino en algunas ocasiones algunos empleadores pueden considerar un tema comportamental del individuo”, comenta.

Carrillo Acosta, en tanto, concluye que se debe mantener la reputación crediticia cumpliendo con las obligaciones, no solo con entidades financieras, sino también con Sunat, servicios de agua, luz y telefonía, ya que estos reportes van a las centrales de riesgo.

“Si estás mal reportado, se limita tu posibilidad de obtener un nuevo financiamiento, pero además podrías perder oportunidades laborales o de negocios” , apunta.