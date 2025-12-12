Con el pago de la gratificación de diciembre, más de 4 millones de trabajadores formales recibirán un ingreso adicional que, bien gestionado, puede convertirse en un impulso clave para su bienestar financiero en 2025. Sin embargo, especialistas advierten que muchos peruanos cometen decisiones apresuradas que reducen el impacto positivo de este beneficio.

En esa línea, Milagros Latuf, gerente técnico de Productos Vida de La Positiva Seguros, señala cinco errores habituales al usar la gratificación y cómo convertirlos en oportunidades para unas finanzas más saludables.

Realizar compras impulsivas: La temporada navideña está cargada de promociones y mensajes que incentivan el consumo inmediato. Para evitar caer en compras emocionales, Latuf recomienda aplicar la “regla de las 48 horas”: si después de dos días el gasto sigue siendo necesario y está dentro del presupuesto, se puede proceder; si no, conviene priorizar lo realmente importante.

La temporada navideña está cargada de promociones y mensajes que incentivan el consumo inmediato. Para evitar caer en compras emocionales, Latuf recomienda aplicar la “regla de las 48 horas”: si después de dos días el gasto sigue siendo necesario y está dentro del presupuesto, se puede proceder; si no, conviene priorizar lo realmente importante. No destinar una parte a inversión: La gratificación no solo es un ingreso extra, también puede convertirse en un recurso para construir seguridad futura. Productos como un Seguro de Vida con componente de inversión o una Renta Particular permiten proteger a la familia mientras se generan ingresos o se recupera el capital al final del plazo contratado.

La gratificación no solo es un ingreso extra, también puede convertirse en un recurso para construir seguridad futura. Productos como un Seguro de Vida con componente de inversión o una Renta Particular permiten proteger a la familia mientras se generan ingresos o se recupera el capital al final del plazo contratado. Gastar antes de recibir el dinero: Planear compras o asumir obligaciones antes de tener el dinero en la cuenta puede generar complicaciones si el monto varía o hay retrasos en el abono. Lo ideal es esperar a recibir la gratificación y recién entonces distribuirla según prioridades definidas.

Planear compras o asumir obligaciones antes de tener el dinero en la cuenta puede generar complicaciones si el monto varía o hay retrasos en el abono. Lo ideal es esperar a recibir la gratificación y recién entonces distribuirla según prioridades definidas. Postergar el pago de deudas: Usar parte del beneficio para pagar obligaciones pendientes o adelantar cuotas contribuye a reducir intereses y mejorar el perfil crediticio. “Es una oportunidad para ordenar las finanzas y ganar tranquilidad”, señala.

Usar parte del beneficio para pagar obligaciones pendientes o adelantar cuotas contribuye a reducir intereses y mejorar el perfil crediticio. “Es una oportunidad para ordenar las finanzas y ganar tranquilidad”, señala. No ahorrar ni construir fondo de emergencia: Este ingreso extraordinario puede ser el inicio de un fondo que cubra entre tres y seis meses de gastos esenciales. También puede destinarse a objetivos concretos —educación, salud o vivienda— mediante productos financieros que ayuden a separar el ahorro del gasto cotidiano.

LEA TAMBIÉN: Pago de gratificaciones en diciembre 2025 incluirá una bonificación extraordinaria

La experta concluye que usar la gratificación con un enfoque planificado puede ser determinante para pasar de un gasto momentáneo a una elección que aporte estabilidad y beneficios en el futuro.