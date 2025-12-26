Las tasas de interés por un crédito de consumo pueden tener una gran diferencia según la entidad que se elija. Por eso será relevante para una persona cotizar un crédito en dos a tres entidades financieras, para hacer una adecuada comparación.

Por ejemplo, para un préstamo personal de S/ 5,000, a pagar en doce meses, la tasa de interés puede variar entre el 10.1% y el 102.2%, según la entidad financiera , reporta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Siguiendo el mismo ejemplo, la entidad financiera con menores intereses tiene una Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) mínima de 10.1%, lo que genera el pago de una cuota mensual de S/ 438. Mientras que la entidad financiera con mayores intereses cobra una TCEA de 102.2%, lo cual implica el pago de una cuota mensual de S/ 601.

En el primer caso, al completar las doce cuotas de pago la persona abonará un total de S/ 5,256. Mientras que en el segundo caso el abono total subirá hasta los S/ 7,212. Es decir, en un crédito de S/ 5,000, con la tasa de interés más cara se pagará S/ 1,956 más respecto al crédito con la tasa más barata .

En total son treinta las entidades financieras que brindan préstamos personales, según reporta la SBS (ver cuadro).

¿Qué es la TCEA en un crédito?

El indicador de comparación que muestra la SBS es la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA). Ello pues la TCEA muestra el costo total a pagar por el usuario, indicó Julio Cabrera, docente de finanzas en la ISIL.

“La TCEA, además del capital y los intereses, también incluye si hay pagos de seguros, comisión o algún mantenimiento. La TCEA involucra a todos los costos dentro de la cuota, por eso mide cuánto pagarás”, subrayó.

Tasa de interés variará según perfil crediticio de la persona

El reporte de la SBS muestra también un rango de TCEA mínimo y TCEA máximo por cada entidad financiera.

Ello pues la TCEA no será la misma para todos los clientes, sino que esta variará según el perfil crediticio del solicitante, el cual se determina según variables como su nivel de ingresos e historial crediticio.

Intereses de los créditos de consumo son menores a las tarjetas de crédito

Cabe recordar que las tasas de interés de los créditos de consumo (préstamos personales) suelen ser menores a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

Así, otro reporte de la SBS muestra que las tasas de interés de las tarjetas de crédito clásicas, a pagar en cuotas, varían entre el 45% y 208% anual.