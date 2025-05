A fin de mes, muchas personas enfrentan la misma disyuntiva: ¿debo priorizar el pago de mis deudas o empezar a construir un ahorro? En un contexto económico desafiante, caracterizado por la inflación, inestabilidad laboral y restricciones de liquidez, encontrar un equilibrio financiero se vuelve más urgente que nunca.

La falta de planificación financiera puede generar endeudamiento continuo o insuficiencia de recursos ante imprevistos. Los especialistas sugieren que la clave reside en encontrar un equilibrio estratégico que permita simultanear el progreso en ambos objetivos.

Desde Infocorp – Equifax, expertos en gestión crediticia proponen tres pasos prácticos para organizar las finanzas personales y evitar el estrés financiero continuo:

1. Crea un fondo de emergencia, aunque sea pequeño: Antes de pensar en pagar todas tus deudas, necesitas tener un respaldo mínimo para imprevistos. Un fondo de emergencia te protege ante situaciones como una enfermedad, pérdida de trabajo o una reparación urgente. Lo ideal es ahorrar el equivalente a seis meses de gastos, pero se puede iniciar con tres meses o con lo que puedas empezar. Mientras lo haces, sigue pagando al menos el mínimo en todas tus deudas, eso evitará cargos por mora.

2. Enfócate en pagar tus deudas estratégicamente: Una vez asegurado un fondo básico de emergencia, el siguiente paso es definir cómo abordar el pago de las deudas. Existen dos métodos:

Método bola de nieve: consiste en pagar primero las deudas más pequeñas. Esto permite obtener pequeñas victorias rápidas, lo que puede ser muy motivador y ayudar a mantener el compromiso.

consiste en pagar primero las deudas más pequeñas. Esto permite obtener pequeñas victorias rápidas, lo que puede ser muy motivador y ayudar a mantener el compromiso. Método avalancha: en este caso se priorizan las deudas con los intereses más altos, como suelen ser las tarjetas de crédito. Esta estrategia permite ahorrar más dinero en el largo plazo al reducir los intereses acumulados.

Ambas estrategias exigen pagar más del mínimo en la deuda prioritaria y, al mismo tiempo, cumplir con los pagos mínimos del resto de los compromisos.

3. Encuentra tu propio equilibrio: A veces las deudas son tantas que eliminarlas por completo puede tomar años. Si ese es tu caso, no te frustres. Empieza por reducir poco a poco, pero no dejes de ahorrar del todo. Incluso una pequeña cantidad al mes hace la diferencia. Y cuando termines de pagar una deuda, destina ese monto directamente a tu ahorro. Así no se pierde el hábito y tu fondo crece de forma natural.

Lo ideal es ahorrar el equivalente a seis meses de gastos, pero se puede iniciar con tres meses o con lo que puedas empezar, advierten especialistas. Foto: Difusión.

La importancia de conocer tu perfil crediticio

Entender a fondo tu historial crediticio es clave para una gestión financiera saludable. Este tipo de información, fundamental en el sistema financiero, permite planificar mejor, tomar decisiones informadas y avanzar con mayor seguridad hacia tus objetivos económicos.

Mantener un comportamiento crediticio positivo no solo refleja responsabilidad financiera, sino que también amplía tus oportunidades: mejores tasas de interés, acceso a productos más competitivos y condiciones más favorables en arrendamientos o servicios financieros.

Contar con un reporte actualizado de tu situación crediticia, como el que elaboran entidades especializadas en información financiera, puede marcar la diferencia al momento de definir tus próximos pasos. Este tipo de herramienta te brinda una visión clara de tu perfil y te ayuda a fortalecer tu futuro económico con decisiones más acertadas.