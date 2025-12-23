Durante la temporada de Navidad , mientras millones de estadounidenses se preparan para volar y reencontrarse con sus seres queridos, una creciente ola de estafas en las reservas de vuelo pone en alerta a los viajeros. Estos fraudes no solo amenazan con el robo de dinero, sino también con el uso indebido de datos personales por parte de ciberdelincuentes. Por lo tanto, es necesario seguir una serie de pautas de seguridad.

La alerta surge ante el reciente informe del Comité Económico Conjunto del Congreso (JEC, por sus siglas en inglés) al señalar que las denuncias por fraudes digitales relacionadas a vuelos han incrementado considerablemente.

De hecho, según datos oficiales de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), solo en el 2024 se registraron pérdidas económicas de $274 millones por estafas en reservas de vuelos, hoteles y paquetes turísticos. Esta cifra supera considerablemente lo reportado en años previos.

Entre las regiones de este país más vulnerables a este tipo de esta estafa navideña son Florida, Nevada y Delaware, ya que presentan un alto flujo turístico.

La mayoría de consumidores no tienen conocimiento de cómo identificar si realmente están siendo víctimas de una estafa. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo los delincuentes aplican este tipo de estafa

Estas personas suelen aplicar distintas estrategias para efectuar los robos, sin generar algún tipo de sospecha en el proceso. Entre las principales se destacan la creación de sitios web falsos de agencias de viaje, mensajes fraudulentos de cancelaciones de vuelo o cambios de rutas que invitan a los clientes a visitar páginas para que transcriban sus datos bancarios.

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, los delincuentes tienen la facilidad de replicar logotipos, interfaces y realizar comunicaciones oficiales como si realmente se tratara de una aerolínea confiable. Por consecuente, el consumidor es victima de estas trampas digitales.

Es necesario que corrobores si el sitio web de la agencia de viaje es verídica y segura. (Foto referencial: Freepik)

Cómo proteger tus datos personales y dinero de fraudes de viajes este fin de año

Comprueba si las reservas son reales: para ello, necesitas confirmar la existencia física y legal de hoteles, operadores turísticos y agencias de viaje.

para ello, necesitas confirmar la existencia física y legal de hoteles, operadores turísticos y agencias de viaje. Duda de los descuentos muy atractivos: si visualizas alguna promoción demasiada buena, tienes que ser precavido y tomarlo con cautela; podría ser una estafa.

si visualizas alguna promoción demasiada buena, tienes que ser precavido y tomarlo con cautela; podría ser una estafa. Usa un método de pago seguro: las transacciones realízalas por plataformas conocidas, con protocolos de seguridad y autorización de doble factor.

las transacciones realízalas por plataformas conocidas, con protocolos de seguridad y autorización de doble factor. No respondas mensajes o correos desconocidos: es importante que verifiques su autenticidad antes de responder.