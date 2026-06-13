Si vives en Texas y utilizas tu coche a diario para desplazarte, debes tener en cuenta que, durante el Mundial 2026, que se desarrollará hasta el 19 de julio, el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) llevará a cabo operativos para hacer cumplir las normas de tránsito de siempre, con especial énfasis debido al aumento de tráfico y de visitantes. En esas semanas se espera un flujo inusual de aficionados en las carreteras, tanto locales como turistas extranjeros que quizá no estén familiarizados con las leyes estatales. Por ello, las autoridades han anunciado una vigilancia más estricta en autopistas, vías principales y zonas cercanas a sedes deportivas, con patrullas adicionales y controles en distintos horarios. ¿De cuáles se trata? A continuación te lo contamos.

Antes te mencionamos que el Estado de la Estrella Solitaria es una de las sedes principales de la Copa del Mundo 2026 y albergará un total de 16 partidos repartidos entre dos ciudades: Dallas (en Arlington) y Houston. Los encuentros se jugarán de la siguiente manera: en el AT&T Stadium, de Dallas, se disputarán 9 partidos —fase de grupos (5), dieciseisavos de final (2), octavos de final (1) y una semifinal (1)—; y en el NRG Stadium, de Houston, se jugarán 7 partidos —fase de grupos (5), dieciseisavos de final (1) y octavos de final (1).

Además de vigilar el cumplimiento de las normas de manejo, el DPS pondrá la lupa en la seguridad alrededor de los eventos del Mundial y pide a los conductores estar atentos a cualquier situación sospechosa (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DE SEGURIDAD QUE EL DPS HARÁ CUMPLIR DURANTE EL MUNDIAL EN TEXAS?

En un comunicado oficial, del 2 de junio, el director del DPS, Freeman F. Martin, informó que se desarrollaron varios “simulacros para garantizar un entorno seguro para residentes y visitantes”. Asimismo, pidió a quienes irán a los partidos o los eventos para aficionados estar atento a las recomendaciones de seguridad.

No manejar bajo la influencia del alcohol. Si vas a beber para ver partidos, debes tener planes alternativos: un conductor designado, pedir un taxi, rideshare o transporte público.

No usar el celular ni otros dispositivos para leer, escribir o enviar mensajes de texto mientras el vehículo está en movimiento. En Texas, la ley prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos portátiles para mensajería al conducir.

Respetar la ley “Move Over/Slow Down”: quiere decir que debes moverte a otro carril o reducir la velocidad cuando te acerques a un coche de policía, bomberos, ambulancias, vehículos de TxDOT o grúas detenidas en el acotamiento con luces de emergencia encendidas.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo; es obligatorio por ley.

Respetar los límites de velocidad y reducirla en zonas de tráfico pesado alrededor de estadios, áreas desconocidas, mal clima o zonas de construcción.

Manejar a la defensiva ante el mayor flujo de conductores, muchos de ellos turistas que no conocen la zona.

En carreteras de varios carriles, usar el carril izquierdo solo para rebasar. La normativa de Texas exige que el tráfico más lento se mantenga a la derecha cuando así esté señalizado.

Vigilar el clima y las condiciones de las carreteras antes de viajar y revisar cierres o incidentes a través de los recursos oficiales del estado.

La policía estatal recuerda que, durante el torneo, no solo se revisará el comportamiento de los conductores, sino que también se priorizará la prevención de delitos como la trata de personas (Foto: Magnific / Imagen referencial)

¿QUÉ HACER SI VES ALGO SOSPECHOSO?

Las autoridades piden a la población que esté atenta a su entorno y reporte actividades sospechosas mediante la aplicación iWatchTexas. Aunque esta herramienta permite enviar información a la policía para prevenir posibles delitos o amenazas antes de que ocurran, no reemplaza al número de emergencias 911.

Durante el Mundial, uno de los focos principales de seguridad será la prevención de la trata de personas. El DPS advierte que este delito puede aumentar en eventos con grandes concentraciones de público.

Si ve señales de este delito, tienes varias opciones:

Llamar al 911.

Hacer un reporte en iWatchTexas.

Llamar a la Línea Directa Nacional de Trata de Personas al 1-888-373-7888.

Enviar un mensaje de texto con “BeFree” al 233733.

Entre las señales de alerta se incluyen la falta de control de la persona sobre su dinero o teléfono, desconocimiento del lugar donde se encuentra, lesiones visibles o ropa inadecuada para el clima o la edad.