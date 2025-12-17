Gratificación diciembre 2025. (Foto: Gestión)
La gratificación es uno de los ingresos extra más esperados por los trabajadores peruanos, ya que permite cubrir gastos, saldar deudas o destinar fondos al ahorro.

Sin embargo,

Hoy, invertir no es sinónimo de grandes capitales: el mercado ofrece opciones accesibles para distintos perfiles y objetivos.

LEA TAMBIÉN: ¿Trabajas en una mype? Esto te corresponde de gratificación en diciembre

señala Oscar Zapata, Gerente del Área Comercial, Segmentos y Ventas de Prima AFP.

En ese sentido, el especialista comparte cuatro recomendaciones:

1) Prioriza el pago de deudas

Cancelar obligaciones con altas tasas de interés, como tarjetas de crédito, reduce la carga financiera y mejora el historial crediticio. “Convertir la gratificación en una aliada del bienestar financiero es una decisión inteligente”, afirma Zapata.

2) Ahorra con objetivos claros

Destina un porcentaje a un fondo de emergencia (idealmente entre 3 y 6 meses de gastos) o a metas específicas: estudios, vivienda o vacaciones. Esto te motivará a seguir ahorrando y cumpliendo pequeñas metas que sumen en la construcción de objetivos más grandes.

3) Empieza a invertir

Incluso con montos pequeños, empezar a invertir de forma temprana ofrece grandes ventajas a largo plazo, aprovechando el poder del interés compuesto, haciendo que el dinero crezca con el tiempo sin necesidad de grandes aportes iniciales.

4) Aportes voluntarios

¿Sabías que al realizar aportes voluntarios en tu AFP no solo aumentas tu ahorro, sino que también inviertes en fondos con exposición a empresas líderes en tecnología y sectores diversos a nivel global?

Se trata de una oportunidad para hacer crecer tu patrimonio aprovechando el potencial de compañías que marcan tendencia en innovación y estabilidad. Toma en cuenta que existen 2 opciones, con y sin fin previsional, y en ambas tienes la posibilidad de acceder a una rentabilidad comparable a los aportes obligatorios.

El pago de la grati puede convertirse en una oportunidad para construir estabilidad financiera, por ello, ahorrar, invertir y aprovechar oportunidades y herramientas, nos puede ayudar a construir un futuro más seguro financieramente.

