La educación financiera ya no es un ‘extra’ del mes y se ha convertido en una necesidad estratégica, tanto para trabajadores como para las empresas.

Y, en un contexto de incertidumbre económica, proyección de mayor longevidad y mercados complejos, entre los errores más comunes está creer que invertir es solo para personas ricas y que es un lujo la educación financiera, advierten desde el Foro Económico Mundial.

Expertos coinciden en que la falta de alfabetización financiera no solo impacta los bolsillos individuales, sino también la productividad de las empresas, al incrementar los niveles de estrés laboral.

Asimismo, reconocen que invertir en pequeñas cantidades desde edad temprana suma mucho para “construir estabilidad a largo plazo”.

“No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo haces que tu dinero trabaje para ti” , comenta Saira Malik, directora de inversiones de Nuveen.

La educación financiera se ha convertido en un activo estratégico para personas y empresas. Foto: Freepik

Por otro lado, Oluwatosin Olaseinde, fundadora y directora ejecutiva de Money Africa, insiste en que a pesar del temor a las instituciones “existen productos seguros y muy buenos que pueden mantenerse en instituciones financieras y permitir realmente generar riqueza a largo plazo”,