El 15 de diciembre es la fecha límite para el pago de la gratificación navideña, lo cual obliga a las empresas a organizarse adecuadamente para cumplir con la normativa y evitar sanciones, en un contexto en el que este ingreso representa un impulso importante para el cierre del año.

Según el estudio Gratificación de Bumeran, el 66% de las personas trabajadoras indicaron que el monto de gratificación que reciben no es suficiente, 2 puntos porcentuales más que en el 2024; mientras que el 34% está conforme con lo que recibe.

Asimismo, hay un 85% de empleados se sienten motivados en el trabajo por el pago de la gratificación, 1 punto porcentual más que el año pasado.

En esta línea, el 100% de los especialistas en recursos humanos también percibe que la gratificación tiene un impacto positivo en la productividad de la organización.

Respecto al destino de este dinero extra de gratificación, el 36% de las personas trabajadoras lo destinará al pago de deudas y créditos. Además, el 15% planea ahorrar ese dinero; el 14% lo invertirá en estudios para su crecimiento profesional; y el 8% invertirá

“El estudio muestra que la gratificación es un motor clave para las personas trabajadoras, el 85% afirma que este pago adicional incrementa su motivación laboral. Esta percepción es compartida por los especialistas en recursos humanos, el 100% reconoce su impacto positivo en la productividad”, señala Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Además, “identificamos que la gratificación no solo impulsa el desempeño, el 36% de los talentos la destinará al pago de deudas. Todo ello evidencia que la gratificación es un apoyo fundamental para el bienestar económico y laboral de los peruanos”, dijo.

¿Cuánto recibirán de gratificación?

El 33% de personas trabajadoras indicó que no recibe gratificación; el 10% que recibe menos de S/ 500; el 9% más de S/ 5,000 y el 8% entre S/ 1,000 y S/1,500.

Además, hay un 7% que recibe entre S/ 1,500 y S/ 2,000; otro 7% entre S/ 3,500 y S/ 4,000; y el 7% entre S/2,000 y S/ 2,500.