Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El debido a posibles fallas que comprometen la seguridad de los ocupantes.

En el caso de Derco Perú, se precisó que 997 vehículos Renault Kwid, fabricados en Brasil entre 2021 y 2023, podrían presentar problemas en la pieza que sostiene el eje trasero, lo que aumentaría el riesgo de perder el control de la unidad y sufrir un accidente.

Los propietarios pueden verificar si su vehículo está afectado contactándose al (01) 713 5050 o mediante el correo electrónico comunicate@derco.pe. Más detalles de la alerta en este .

LEA TAMBIÉN: Indecopi multa a Hotel Aranwa por más de S/ 85,000 tras accidente de menor

En tanto, Toyota del Perú anunció la revisión de 540 vehículos RAV4, Corolla y Corolla Cross, fabricados entre 2023 y 2024 en Japón y Brasil. Según lo reportado, la falla se encontraría en el cuadro de instrumentos, que podría dejar de mostrar información importante como la velocidad o las alertas del auto, incrementando el riesgo de accidente.

Para más información, el proveedor cuenta con la línea telefónica 0 800 00669 y el correocac@toyota.com.pe. La alerta se encuentra disponible en este .

Por su parte, Inchcape Motors Perú informó al Indecopi sobre la revisión de 26 vehículos BMW X3, fabricados entre el 2024 y 2025 en los Estados Unidos de América debido a defectos en los reposacabezas de los asientos traseros. Según precisó, en caso de choque podrían no brindar la protección adecuada e incluso causar lesiones a los pasajeros.

Los consumidores pueden comunicarse al (01) 610-3535 o al correoatencionalcliente.BMW@inchcape.pe. Más detalles en este .

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

TE PUEDE INTERESAR

Concierto “Overpass Lima”: Indecopi dicta medidas para garantizar devolución de entradas
Indecopi multa a Hotel Aranwa por más de S/ 85,000 tras accidente de menor
Indecopi recibe multa por usar imagen de ciudadano sin su permiso: ¿cuáles son los límites?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.