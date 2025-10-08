El Indecopi informó que tres marcas de autos anunciaron campañas de revisión debido a posibles fallas que comprometen la seguridad de los ocupantes.

En el caso de Derco Perú, se precisó que 997 vehículos Renault Kwid, fabricados en Brasil entre 2021 y 2023, podrían presentar problemas en la pieza que sostiene el eje trasero, lo que aumentaría el riesgo de perder el control de la unidad y sufrir un accidente.

Los propietarios pueden verificar si su vehículo está afectado contactándose al (01) 713 5050 o mediante el correo electrónico comunicate@derco.pe. Más detalles de la alerta en este enlace.

En tanto, Toyota del Perú anunció la revisión de 540 vehículos RAV4, Corolla y Corolla Cross, fabricados entre 2023 y 2024 en Japón y Brasil. Según lo reportado, la falla se encontraría en el cuadro de instrumentos, que podría dejar de mostrar información importante como la velocidad o las alertas del auto, incrementando el riesgo de accidente.

Para más información, el proveedor cuenta con la línea telefónica 0 800 00669 y el correocac@toyota.com.pe. La alerta se encuentra disponible en este enlace.

Por su parte, Inchcape Motors Perú informó al Indecopi sobre la revisión de 26 vehículos BMW X3, fabricados entre el 2024 y 2025 en los Estados Unidos de América debido a defectos en los reposacabezas de los asientos traseros. Según precisó, en caso de choque podrían no brindar la protección adecuada e incluso causar lesiones a los pasajeros.

Los consumidores pueden comunicarse al (01) 610-3535 o al correoatencionalcliente.BMW@inchcape.pe. Más detalles en este enlace.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.