La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que desde este lunes 8 de junio entrará en vigencia una nueva programación de viajes en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y optimizar la atención a los usuarios.

Como parte de esta medida, de lunes a viernes se incorporarán 25 viajes adicionales, elevando el total diario de 495 a 520 recorridos. Con ello, los intervalos de paso entre trenes en hora valle oscilarán entre cuatro y cinco minutos aproximadamente.

Los sábados también se incrementará la oferta de servicio con 26 viajes adicionales. De esta manera, la Línea 1 pasará de 470 a 496 viajes por día, con frecuencias de entre 3.5 y 4.7 minutos, dependiendo del horario.

Adenda de la Línea 1 incluirá 31 nuevos trenes y mejoras integrales desde 2026. (Foto: Andina)

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En tanto, los domingos se añadirán 16 recorridos, incrementando el total de 254 a 270 viajes. Los intervalos entre trenes variarán entre seis y 11 minutos.

Según la ATU, el ajuste está orientado a reforzar la operación durante la denominada hora valle. De lunes a viernes, la mejora se aplicará entre las 9:27 a. m. y las 4:33 p. m., así como entre las 8:12 p. m. y las 9:12 p. m.

Los sábados, la medida abarcará desde las 7:05 a. m. hasta las 9:47 p. m., mientras que los domingos estará vigente entre las 11:04 a. m. y las 10:00 p. m.

El refuerzo del servicio estará vigente hasta finales de septiembre. Foto: Andina.

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La entidad precisó que esta mejora en la programación de los trenes permanecerá vigente desde el 8 de junio hasta finales de septiembre.

Asimismo, exhortó a los usuarios a recargar sus tarjetas con anticipación y, de ser posible, con saldo suficiente para realizar varios viajes, a fin de evitar colas en las boleterías.