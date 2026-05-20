El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, renovó por cinco años, de 2026 a 2031, el permiso de operación de la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima, responsable de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

Con esta decisión, se garantiza la continuidad del servicio y se habilita un nuevo ciclo de inversiones orientado a mejorar la experiencia de viaje de los usuarios. Se trata de la tercera renovación desde el inicio de operaciones en 2011.

El acto administrativo de la renovación se dictó, luego de verificar que la operadora acreditó cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por el Estado, cuya emisión permitirá fortalecer la planificación operativa y financiera del sistema, así como ejecutar inversiones destinadas a ampliar su capacidad frente a la creciente demanda.

(Foto: Andina)

Inversiones para reducir tiempos

Tras la aprobación de la viabilidad del proyecto de ampliación de capacidad en febrero de este año, la Línea 1 tiene previsto ejecutar un plan de inversiones en dos fases. Estas permitirán reducir progresivamente el intervalo de paso de los trenes en hora punta: de 2.5 minutos a 2 minutos en una primera etapa, y hasta 1.5 minutos en una segunda fase, traduciéndose en menores tiempos de espera.

Para lograrlo, se implementará un sistema de control de trenes basado en comunicaciones (CBTC), que optimizará la operación ferroviaria. Así, se podrá incrementar la capacidad de transporte a 48,000 pasajeros por hora por sentido, sin modificar la extensión actual de 34 kilómetros.

El plan también contempla la expansión de la flota a más de 90 trenes, mediante la adquisición de 53 nuevas unidades de alta capacidad y la modernización de los trenes Alstom existentes.

En paralelo, se ejecutarán obras clave: el reforzamiento del viaducto elevado, la remodelación integral de las 26 estaciones, la construcción de una nueva estación de intercambio en 28 de Julio, y la ampliación de cocheras y talleres en Villa El Salvador y Bayóvar. Estas intervenciones permitirán un servicio más fluido, seguro y cómodo para los usuarios.

La Línea 1 conecta actualmente 11 distritos de Lima Metropolitana y contribuye a dinamizar la economía urbana al facilitar el acceso al empleo y servicios. En sus 15 años de operación, la Línea 1 ha movilizado más de 1,600 millones de pasajeros.