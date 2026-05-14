Uno de los diálogos a concretar con el próximo gobierno apuntaría más lejos: Suiza también tiene interés en los minerales críticos del Perú. Fotocomposición: Alessandro Azurín, Perplexity, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El próximo lunes la relación entre Perú y Suiza en torno a la minería se fortalecerá con la firma de un acuerdo negociado por años.

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