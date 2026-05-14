Ese día se concretará, entre la Embajada Suiza en Perú y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), un memorando de entendimiento para desarrollar un nuevo Programa de Promoción de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape) de oro.

Así lo adelanta Paul Garnier, embajador de Suiza en Perú, en entrevista con Gestión. Aquí todos los detalles de la nueva alianza que incrementará el comercio de este mineral crítico entre ambos países.

29 empresas aguardan el acuerdo

El memorando, que llevará la firma del titular del Minem, Waldir Ayasta, apunta a encaminar los tres frentes que tendrá el programa suizo para la Mape de oro.

Estos serán un fondo para soluciones innovadoras, el diálogo político y la gestión del conocimiento en torno a este mineral.

Según explicó el embajador, uno de los frentes implica una mayor adquisición de oro peruano, proveniente de la Mape, de parte de las empresas que forman parte de la Swiss Better Gold (SBG) Association, que agrupa a 29 firmas de este país, entre las que destacan Cartier y refinerías como Argor-Hereaus.

“Es una buena noticia. Los miembros de la SBG, que son básicamente empresas y refinerías, todas compradoras de oro suizo, quieren apostar por la Mape peruana con asistencia técnica. Lo harían con sus propios medios”, apuntó Garnier.

Entrevista a Paul Garnier, embajador de Suiza en Perú, para Diario Gestión. Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC.

Las importaciones suizas de oro desde Perú se han mantenido estables en los últimos años, según el embajador, entre US$ 2.4 millones o US$ 2.5 millones en valor. La idea, lógicamente, es incrementar estos montos.

Para ello, el memorando plantea que las empresas de la SBG brinden asistencia técnica a la Mape para que internacionalicen sus productos. Incluso se contempla abrir un fondo concursable, que estará activo hasta 2028, con este objetivo.

De acuerdo con la Embajada Suiza en Perú, se harán tres convocatorias, estando la primera ya en curso. Los proyectos que sean seleccionados recibirán financiamiento de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de Suiza y deberán aportar al menos el 25% en aportes privados.

“Es una alternativa de cooperación económica que ofreceremos igualmente a Colombia y Ghana, de donde compramos también bastante oro. En Perú vemos un potencial excepcional para fomentar una cadena de valor responsable. Ya hemos tenido experiencia, desde 2013 el SBG apuesta por Perú”, agregó Garnier.

Preocupaciones por Reinfo

Garnier también se pronunció en torno al uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en el Perú. A su criterio, su país no “se tapa los ojos” ante lo que la vigencia de este mecanismo ha impactado en la Mape nacional y, al mismo tiempo, la falta de una norma clara para impulsar la minería artesanal formal.

“Los requerimientos administrativos [para invertir en Perú] están, pero necesitamos altos estándares y el Reinfo no garantiza eso. Nuestro aporte, con la SBG, apunta a que los compradores tengan un mercado garantizado que sea del más alto nivel, tendrán buenos precios por esa razón”, sostuvo.

Bajo esa visión, aseguró el embajador, Suiza considera a Perú un socio estratégico, ya que la Mape nacional tiene potencial para colaborar de mejor forma y aportar al negocio minero entre ambos países.

El Minem afirmó que se viene trabajando en la depuración del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) como parte de la lucha contra la minería ilegal. (Imagen: Andina)

Para consolidar esa relación, expuso, también apostarán por acercarse a las plantas de procesamiento del oro, ya que los consideran actores clave para asegurar la calidad y trazabilidad del producto.

“Se necesitan incentivos y mayor control. Nosotros estamos preparados para compartir nuestra experiencia en esos asuntos. Eso garantiza un oro responsable. La SBG trabaja con empresas que obtienen el oro directamente, pero también compran a la Mape. Eso pasa por las plantas de procesamiento. Con nuestro modelo, escalaremos los esfuerzos a ese nivel”, refirió.

Minerales críticos: ¿un siguiente paso?

El embajador agregó que la negociación de este memorando fue compleja, debido a la alta rotación ministerial, sobre todo en el último año. Sin embargo, asegura tener en planes impulsar un acuerdo similar, pero enfocado ya en minerales críticos, apuntando más allá del oro. Así se sumarían a otros países como Estados Unidos o Canadá, que recientemente han firmado memorandos referidos a estos insumos mineros.

“Suiza está despertando en torno a ese tema. Por supuesto que sería un punto a discutir con los próximos gobiernos (...) Para nosotros es estratégico, ya tenemos grandes empresas suizas aquí”, remarcó.

Como prueba de ello, recordó que en Perumin, convención minera, suelen participan con un extenso pabellón. Algunas de las firmas suizas que han desfilado allí son Antapaccay, que forma parte de Glencore; Sika, dedicada a producir para la industria y construcción; o Sulzer, líder en soluciones de ingeniería de fluidos para la minería; entre otras.

Garnier indicó que su país "está despertando" para ingresar al diálogo sobre los minerales críticos y colaborar con el Perú. Foto: Cristóbal Olivares/Bloomberg.

Según Garnier, representantes del Ministerio de Economía suizo ya tuvieron un primer acercamiento con el Perú por sus minerales críticos, a través del Ministerio del Ambiente. “Aunque aún son pasos muy iniciales”, comentó.

Como es evidente por la coyuntura, el entusiasmo suizo deberá ser compartido por el próximo Gobierno. Para ello han tenido acercamiento ya con los partidos políticos que disputarán la segunda vuelta. De hecho, ambos formarán parte del evento del lunes 18 donde se firmará el memorando, en un panel titulado “Visión de país hacia una minería responsable”.

Otro vínculo que Garnier indica haberse preocupado por forjar es con los propio Congreso, poder del Estado que se ha encargado tanto de mantener activo el Reinfo como de seguir estudiando la ley Mape.

“Desde 2021, me he reunido con todos los presidentes del Congreso. Esperaremos los resultados electorales, pero las dos fuerzas que están en disputa están invitadas al evento. Compartiremos un estudio sobre la Mape también, que les haremos llegar”, recalcó.