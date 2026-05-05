A miner takes a break inside an underground mine at a legal small-scale gold mining site in Tarkwa, Ghana, on Thursday, Oct. 17, 2024. The indebted West African state is potentially losing billions from illegal gold mining, known as galamsey, that is causing environmental carnage.
A miner takes a break inside an underground mine at a legal small-scale gold mining site in Tarkwa, Ghana, on Thursday, Oct. 17, 2024. The indebted West African state is potentially losing billions from illegal gold mining, known as galamsey, that is causing environmental carnage.
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Redacción Gestión
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La minera canadiense Goldquest Mining Corp. suspendió la cotización de sus acciones por segunda vez esta semana, después de que República Dominicana paralizara las operaciones de su proyecto de mina de oro Romero tras protestas masivas.

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