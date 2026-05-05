El presidente Luis Abinader dijo a última hora del lunes que su administración había “escuchado con atención, respeto y responsabilidad” las preocupaciones de las comunidades sobre el proyecto y que estaba deteniendo todo el trabajo en el sitio, en el oeste de República Dominicana.

Goldquest, con sede en Toronto, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes por la mañana. Sin embargo, el lunes, antes del anuncio del gobierno, la empresa dijo en un comunicado que estaba comprometida con “el desarrollo responsable y transparente del Proyecto Romero”.

La compañía ha señalado que la concesión de 3,997 hectáreas tenía reservas probables de 840,000 onzas de oro, 980,000 onzas de plata y 136 millones de libras de cobre.

El proyecto de Goldquest se encuentra en la etapa final de evaluación del impacto ambiental, un requisito para obtener una licencia para la mina subterránea propuesta, según su sitio web.

He dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan.



Este proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010. Posteriormente, en 2015 y 2018 se renovaron y se… pic.twitter.com/YUvTu7OP0W — Luis Abinader (@luisabinader) May 5, 2026

La Organización Reguladora de Inversiones de Canadá suspendió la negociación de la acción en la bolsa TSX Venture antes de la apertura del mercado el martes, tras una suspensión temporal previa el lunes, después de que los títulos cayeran más de 17%.

Cientos de personas protestaron contra el proyecto durante el fin de semana, señalando preocupaciones de que podría dañar el suelo y el agua.

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Abinader dijo que la concesión minera había sido otorgada en 2005 y ratificada nuevamente en 2010, pero que el proyecto nunca había avanzado más allá de la fase de evaluación ambiental.

“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, afirmó en la red X.

Elaborado con información de Bloomberg