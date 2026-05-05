Compañía de Minas Buenaventura señaló que la mina subterránea de oro San Gabriel (Moquegua), que inició operaciones recientemente, podría extender su vida útil por más de una década adicional con nuevas exploraciones y la evaluación de una posible operación a tajo abierto, según su gerente de Geología, José Luis Aquino.

Durante su presentación en proEXPLO 2026, el ejecutivo indicó que el yacimiento cuenta con reservas superiores a 1.8 millones de onzas de oro, lo que permite proyectar una vida útil inicial de 14 años.

Al sumar los recursos medidos, indicados e inferidos, el potencial geológico supera las 2.4 millones de onzas, lo que abre margen para extender ese horizonte.

“Estamos evaluando también un upside (potencial adicional) para ver la posibilidad de minar la parte superficial del proyecto con open pit (tajo abierto), lo que podría añadir hasta 16 años adicionales a la vida de mina”, comentó Aquino.

El proyecto ya inició su etapa de puesta en marcha y, según explicó el ejecutivo, en diciembre de 2025 produjo su primera barra de oro, marcando el paso de exploración a operación.

La mina San Gabriel cuenta con reservas superiores a 1.8 millones de onzas de oro. (Foto: difusión).

Producción y retos del yacimiento San Gabriel

Aquino explicó que uno de los principales desafíos técnicos del desarrollo de la mina San Gabriel fue la condición del macizo rocoso, cuya calidad es mayoritariamente baja, lo que obligó a adaptar el método de explotación.

“El 90% del macizo rocoso en San Gabriel es de mala calidad. Ese fue uno de los principales desafíos para llevar este proyecto hacia la operación”, remarcó.

Frente a este escenario, Buenaventura implementó un método de minado subterráneo innovador en la región, que, según aseguró, es el primero de su tipo aplicado en una operación en Sudamérica. Dicho sistema ha permitido mejorar la selectividad del mineral, reducir la dilución y reforzar los controles de seguridad en la operación, de acuerdo con lo expuesto por el ejecutivo.

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Además, el yacimiento mantiene potencial de crecimiento tanto en profundidad como en zonas cercanas a superficie.

“Todavía tenemos un sector en profundidad con alto potencial para continuar extendiendo la mineralización. San Gabriel sigue creciendo y nos abre nuevas oportunidades de exploración”, concluyó.