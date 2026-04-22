En los primeros dos meses del 2026 la inversión minera total ha mantenido el ritmo al alza, con US$ 871 millones (35.7%), donde el gasto de las empresas del ramo para buscar nuevos yacimientos mineros también registra esa tendencia creciente.

De hecho, en enero - febrero la inversión en exploración sumó US$ 104 millones, un alza acumulada del 32.8% respecto a los US$ 78 millones de similar periodo del 2025.

Inversión minera según rubro, a febrero del 2026. Fuente: Minem

Principales inversionistas

Minera Zafranal se posicionó como el principal inversor en el rubro de exploración en este primer bimestre, al ejecutar US$ 21 millones, monto que representó una participación de 20.4% del total y un crecimiento de 63.3%, asociado al avance de sus campañas de perforación y delimitación de recursos en sus principales unidades.

En segundo lugar, se ubicó Minera Poderosa, con una inversión acumulada de US$ 10 millones, equivalente al 9.7% del total y un alza del 15.1%, en línea con la continuidad de sus actividades exploratorias en operaciones auríferas.

Le siguió Compañía de Minas Buenaventura, que ejecutó US$ 9 millones, concentrando una participación de 8.6% y una ligera variación de 1.4%.

En conjunto, estos tres titulares concentraron el 38.7% de la inversión acumulada en exploración.

Evolución de la inversión minera a febrero del 2026. Fuente: Minem

Minem: área en exploración es baja

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) refirió en general que el resultado del primer bimestre posicionó al rubro de exploración como uno de los componentes más dinámicos de la inversión minera, al concentrar una participación de 11.9% del total ejecutado.

Asimismo, de un total de 1,140 concesiones o unidades económicas administrativas en actividad hasta febrero, 425 se encontraban realizando labores de exploración, orientadas a identificar nuevos recursos minerales, o a la ampliación del potencial productivo en zonas ya en producción.

Esas labores, detalló, se realizaban sobre 326,712 hectáreas (0.25% del total del territorio nacional), proporción que, reconoció el Minem, es relativamente baja en términos de superficie total, y que -anotó- evidencia el amplio potencial minero aún disponible para el desarrollo de nuevos proyectos.

Ministerio de Energía y Minas reconoce que el área que ocupa la exploración minera en el país es relativamente baja (Foto: Minem)

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Proyectos exploratorios

Al respecto, el Minem registra a la fecha un total de 80 proyectos de exploración por US$ 727.5 millones, de los cuales 26 aún están en la fase de obtención de instrumentos de gestión ambiental, otros 13 en etapa de consulta preliminar, mientras que 39 cuentan ya con autorización para iniciar exploración.

Esos 39 proyectos con luz verde para ponerse en marcha abarcan US$ 240.4 millones, de los cuales, la mayor parte, 26, son de cobre, destacando entre ellos, por sus montos de inversión, Quicay II, de Minera Centauro, en Pasco por US$28.5 millones; Soledad, de Chakana Resources en Ancash, por US$23.3 millones.

A ellos se añaden los proyectos cupríferos María Reyna, y Caballito, ambos de Hudbay Perú, ubicados en Cusco, que entre los dos suman US$26.6 millones.

El grueso de la inversión en exploración minera se concentra en pocas empresas. Fuente: Minem

Búsqueda formal de oro no despega

De los otros 13 proyectos restantes, solo cinco son de oro, y el resto de otros minerales, a pesar de que la cotización de ese metal precioso mantiene un alza constante y que es el segundo producto más exportado por el Perú después del cobre.

De esos cinco proyectos auríferos, solo dos son relativamente importantes por sus montos de inversión: La Zanja, de Minera La Zanja, por US$ 10 millones, ubicado en Cajamarca; y Usicayos, de la empresa Palamina, por US$ 6.4 millones, en Puno.

Le siguen proyectos menores como La Colorada, de Minsur, en La Libertad, por US$3.5 millones; La Estrella, de Cappex Exploraciones, en Huancavelica, por US$1.8 millones; y Gabán, en Puno, por US$1.6 millones.

Ello significa que, si bien las inversiones en exploración minera en general en el Perú mantienen una tendencia al alza, aquellos destinados a la búsqueda de nuevos yacimientos auríferos no despegan.

Además, tras la puesta en marcha del proyecto San Gabriel, a la fecha, no hay un solo proyecto nuevo de construcción de minas de oro en curso ni en previsión de que entre en operación a futuro, en tanto que la producción formal de ese metal acusa una contracción del 2.0% en este primer bimestre.

Ello ocurre, aun cuando el Perú figura en el octavo lugar del ranking 2026 de diez principales países con reservas de oro sin explotar, contando con entre 2,200 a 2,200 toneladas métricas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Perspectivas limitadas

Sobre el tema, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) refirió que el Perú carece hoy de proyectos auríferos relevantes en desarrollo, lo que limita las perspectivas de crecimiento de la producción de oro en los próximos años.

Durante su presentación en un evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gallardo refirió que el sector aurífero no dispone de proyectos con plazos concretos, en un contexto en el que la minería ilegal continúa expandiéndose incluso sobre áreas protegidas.

Señaló que, además de la minería ilegal, existen otros factores que limitan el avance de la cartera minera en el país, entre ellos, destacó el exceso de tramitología, con procedimientos que superan los plazos legales y que son más numerosos que en otros países mineros.

Asimismo, el representante del IPE mencionó problemas en el catastro nacional, con superposición de áreas y falta de ordenamiento, lo que dificulta la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos.

Por su parte, Gustavo De Vinatea, gerente general del IIMP, remarcó que nuestro país necesita retomar el ciclo de grandes proyectos, y que para eso es clave mantener el crecimiento en exploración, pues sin ésta, no habrá nuevas minas.

En ese sentido, destacó que el país mantiene un alto atractivo geológico, lo que continúa generando interés de inversionistas internacionales, y que para este año se espera que las inversiones en exploración alcancen los US$ 1,000 millones.

Sin embargo, remarcó que la seguridad jurídica es un factor determinante para sostener ese interés: “Tenemos que ser capaces de atraer inversión formal en todos los niveles. Para eso necesitamos estabilidad y reglas claras en el sistema de concesiones”.

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