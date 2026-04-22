Este año se espera una inversión en exploración minera de más de US$ 1,039 millones en tres macrorregiones del país.
Este año se espera una inversión en exploración minera de más de US$ 1,039 millones en tres macrorregiones del país.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

El último año, las inversiones del sector minero en el Perú superaron los US$ 6,228 millones, una cifra récord. De este monto, las destinadas a la exploración sumaron US$ 787.6 millones, un aumento de 38.4% respecto al 2024.

TE PUEDE INTERESAR

Consorcios de China y España ponen en la mira megaproyecto para traer más agua a Lima
Agroexportaciones podrían alejarse del millonario récord estimado para este año: los riesgos
Más allá del cobre y el oro: minería no metálica espera repunte pese a mal inicio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.