La Compañía de Minas Buenaventura viene fortaleciendo su portafolio de exploración minera en distintas regiones del Perú, con entre tres y cuatro proyectos en desarrollo, como parte de una estrategia orientada a descubrir nuevos yacimientos y sostener su crecimiento de largo plazo, señaló su presidente, Roque Benavides.

De acuerdo con el ejecutivo, la exploración se ha convertido en un pilar central de su estrategia, con iniciativas que avanzan de manera simultánea en distintas zonas del país.

Estos proyectos vienen mostrando resultados preliminares alentadores, lo que refuerza la percepción de un alto potencial geológico aún no descubierto en el Perú, destacó el ejecutivo al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

Desde Buenaventura, se destacó que el país mantiene amplias oportunidades para nuevos hallazgos, considerando que las operaciones mineras en producción han tenido históricamente afloramientos superficiales, lo que abre la puerta a descubrimientos en profundidad a lo largo de la Cordillera de los Andes.

El uso de geofísica y drones impulsa el avance de los proyectos exploratorios de Buenaventura.

TECNOLOGÍA Y CONFIANZA EN LOS TERRITORIOS

El avance de los proyectos exploratorios se apoya en el uso de tecnologías aplicadas a la minería, como herramientas de geofísica, geoquímica y el uso de drones, que permiten obtener información más precisa del subsuelo y mejorar la toma de decisiones técnicas.

Junto con el componente tecnológico, Buenaventura resaltó la importancia de la construcción de confianza con las comunidades y autoridades locales para viabilizar la exploración.

En ese marco, Benavides mencionó el proyecto El Algarrobo, en Piura, donde se viene desarrollando un proceso de socialización enfocado en la generación de empleo y el impulso de la actividad económica en zonas rurales.

El proyecto El Algarrobo, en Piura, forma parte del portafolio exploratorio de Buenaventura y prioriza el trabajo con comunidades locales.

TRAPICHE Y EL HORIZONTE DE DESARROLLO

En paralelo al impulso exploratorio, Buenaventura continúa avanzando con el desarrollo de Trapiche, uno de sus principales proyectos de cobre ubicado en la provincia de Antabamba, en la región Apurímac. La compañía estima que este proyecto podría iniciar operaciones hacia el 2030, sujeto a la evolución de sus estudios y al entorno social y regulatorio.

Las declaraciones fueron realizadas al IIMP, entidad organizadora del World Mining Congress 2026, evento que se llevará a cabo del 24 al 26 de junio en el Centro de Convenciones de Lima y que tendrá como eje central la confianza, la transformación y la tecnología en la minería del futuro.