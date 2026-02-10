Buenaventura mantiene entre tres y cuatro proyectos de exploración minera en distintas regiones del Perú.
Buenaventura mantiene entre tres y cuatro proyectos de exploración minera en distintas regiones del Perú.
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, como parte de una estrategia orientada a descubrir nuevos yacimientos y sostener su crecimiento de largo plazo, señaló su presidente, Roque Benavides.

De acuerdo con el ejecutivo, la exploración se ha convertido en un pilar central de su estrategia, con iniciativas que avanzan de manera simultánea en distintas zonas del país.

Estos proyectos vienen mostrando resultados preliminares alentadores, lo que refuerza la percepción de un alto potencial geológico aún no descubierto en el Perú, destacó el ejecutivo al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

Desde Buenaventura, se destacó que el país mantiene amplias oportunidades para nuevos hallazgos, considerando que las operaciones mineras en producción han tenido históricamente afloramientos superficiales, lo que abre la puerta a descubrimientos en profundidad a lo largo de la Cordillera de los Andes.

El uso de geofísica y drones impulsa el avance de los proyectos exploratorios de Buenaventura.
El uso de geofísica y drones impulsa el avance de los proyectos exploratorios de Buenaventura.
LEA TAMBIÉN: El plan de Buenaventura hacia mayor producción y vida de mina Yumpag en Pasco

TECNOLOGÍA Y CONFIANZA EN LOS TERRITORIOS

El avance de los proyectos exploratorios se apoya en el uso de tecnologías aplicadas a la minería, como herramientas de geofísica, geoquímica y el uso de drones, que permiten obtener información más precisa del subsuelo y mejorar la toma de decisiones técnicas.

Junto con el componente tecnológico, Buenaventura resaltó la importancia de la construcción de confianza con las comunidades y autoridades locales para viabilizar la exploración.

Benavides

El proyecto El Algarrobo, en Piura, forma parte del portafolio exploratorio de Buenaventura y prioriza el trabajo con comunidades locales.
El proyecto El Algarrobo, en Piura, forma parte del portafolio exploratorio de Buenaventura y prioriza el trabajo con comunidades locales.
LEA TAMBIÉN: Coimolache apunta a ampliar mina de oro y plata por más de US$ 34 millones en Cajamarca

TRAPICHE Y EL HORIZONTE DE DESARROLLO

En paralelo al impulso exploratorio, La compañía estima que este proyecto podría iniciar operaciones hacia el 2030, sujeto a la evolución de sus estudios y al entorno social y regulatorio.

Las declaraciones fueron realizadas al IIMP, entidad organizadora del World Mining Congress 2026, evento que se llevará a cabo del 24 al 26 de junio en el Centro de Convenciones de Lima y que tendrá como eje central la confianza, la transformación y la tecnología en la minería del futuro.

TE PUEDE INTERESAR

Trapiche: Buenaventura reprograma actividades ¿qué viene para el proyecto de cobre?
Buenaventura: estos proyectos podrían sostener su acción según las casas de bolsa
Buenaventura actualiza cronograma y plan ambiental del proyecto Don Jorge

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.