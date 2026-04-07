Incautan materiales utilizados por la minería ilegal valorizados en más de S/ 763 millones. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA
Incautan materiales utilizados por la minería ilegal valorizados en más de S/ 763 millones. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA
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Redacción Gestión
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y destruyó materiales valorizados en más de 763 millones de soles.

La región Madre de Dios lideró los operativos con 206 interdicciones, que permitieron incautar o destruir materiales de minería ilegal por más de 527 millones de soles, en acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En segundo lugar estuvo La Libertad con 30 operativos y casi 15 millones de soles en material afectado.

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También se registraron 10 intervenciones en Amazonas con más de 29 millones de soles en bienes incautados, 9 operativos en Áncash con más de 19 millones, 7 interdicciones en Cusco con más de 6 millones y 7 operativos en Ucayali con cerca de 5 millones en material incautado o destruido.

Por otro lado, entre el 16 y el 31 de marzo se ejecutaron 88 operativos en 17 regiones, de los cuales 39 intervenciones en Madre de Dios representaron más de 178 millones, además de operativos en La Libertad, San Martín, Loreto, Amazonas, Áncash y Huancavelica.

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Asimismo, se realizaron 3 operativos en Cusco; 2 en Huánuco, Arequipa, Lambayeque, Puno y Pasco; y 1 en Tacna, Lima, Ucayali y Junín.

Como parte de estas acciones,

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En el operativo se incautaron o destruyeron 35 motocarros de carga, 65 motocicletas, 15 motores Deutz, 37 motores sumergidos, 120 pozas, 52 balsas tracas, 67 campamentos rústicos, 80 carpas y grandes cantidades de gasolina, entre otros bienes.

Finalmente, a la extracción ilegal de oro y al uso de maquinaria no autorizada.

La Presidencia del Consejo de Ministros precisó que estas intervenciones se enmarcan en la estrategia para recuperar las zonas afectadas por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro. Foto: cortesía Ministerio Público Distrito Fiscal de Madre de Dios
La Presidencia del Consejo de Ministros precisó que estas intervenciones se enmarcan en la estrategia para recuperar las zonas afectadas por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro. Foto: cortesía Ministerio Público Distrito Fiscal de Madre de Dios

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