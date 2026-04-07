El gobierno peruano, entre enero y marzo del 2026, realizó 401 intervenciones contra la minería ilegal en 23 regiones, con donde se incautó y destruyó materiales valorizados en más de 763 millones de soles.

La región Madre de Dios lideró los operativos con 206 interdicciones, que permitieron incautar o destruir materiales de minería ilegal por más de 527 millones de soles, en acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En segundo lugar estuvo La Libertad con 30 operativos y casi 15 millones de soles en material afectado. Le sigue Loreto con 20 intervenciones y más de 6 millones, Arequipa con 23 interdicciones y más de 25 millones, Huánuco con 23 operativos y más de 25 millones, y San Martín con 14 intervenciones y más de 22 millones.

También se registraron 10 intervenciones en Amazonas con más de 29 millones de soles en bienes incautados, 9 operativos en Áncash con más de 19 millones, 7 interdicciones en Cusco con más de 6 millones y 7 operativos en Ucayali con cerca de 5 millones en material incautado o destruido.

Por otro lado, entre el 16 y el 31 de marzo se ejecutaron 88 operativos en 17 regiones, de los cuales 39 intervenciones en Madre de Dios representaron más de 178 millones, además de operativos en La Libertad, San Martín, Loreto, Amazonas, Áncash y Huancavelica.

Asimismo, se realizaron 3 operativos en Cusco; 2 en Huánuco, Arequipa, Lambayeque, Puno y Pasco; y 1 en Tacna, Lima, Ucayali y Junín.

Como parte de estas acciones, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional incautó bienes vinculados a la minería ilegal por casi 32 millones de soles en la zona A4 de la reserva de Tambopata, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios.

En el operativo se incautaron o destruyeron 35 motocarros de carga, 65 motocicletas, 15 motores Deutz, 37 motores sumergidos, 120 pozas, 52 balsas tracas, 67 campamentos rústicos, 80 carpas y grandes cantidades de gasolina, entre otros bienes.

Finalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros precisó que estas intervenciones se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo para recuperar las zonas afectadas por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro y al uso de maquinaria no autorizada.