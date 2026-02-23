Suiza bloqueó activos venezolanos por el valor de 687 millones de francos (unos 887 millones de dólares), un tercio de ellos congelados desde la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, según informó la agencia nacional ATS citando datos del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

Precisaron que los otros dos tercios ya estaban inmovilizados con anterioridad en el marco de procesos penales en territorio suizo. Después de la detención, se bloquearon 239 millones de francos adicionales (308 millones de dólares).

El 5 de enero, las autoridades suizas dispusieron el congelamiento de los activos de Maduro y sus allegados en el país, aunque los fondos bloqueados previamente también pertenecían a su entorno, precisó ATS.

La medida adoptada a inicios de año fue ordenada como “precaución” ante la “situación volátil” generada tras el arresto del líder venezolano el día 3.

Parte de los activos fue congelada tras la captura de Nicolás Maduro en enero, mientras que el resto ya estaba bajo procesos penales.(Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)

Según las autoridades helvéticas, ningún integrante del actual Gobierno de Venezuela está alcanzado por este congelamiento de activos.

En caso se determine que los bienes fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza prevé restituirlos en beneficio de la población venezolana, según señaló en enero el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La legislación federal suiza permite congelar activos de extranjeros considerados “políticamente expuestos” cuando existen motivos para presumir que fueron adquiridos mediante corrupción, un gestión delictiva y otros delitos graves.

Con información de EFE.