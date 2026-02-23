Parte de los activos fue congelada tras la captura de Nicolás Maduro en enero, mientras que el resto ya estaba bajo procesos penales. Foto: Juan BARRETO / AFP.
Suiza bloqueó activos venezolanos por el valor de 687 millones de francos (unos 887 millones de dólares), un tercio de ellos congelados desde la en una operación militar estadounidense, según informó la agencia nacional ATS citando datos del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

Precisaron que los otros dos tercios ya estaban inmovilizados con anterioridad en el marco de procesos penales en territorio suizo. Después de la detención, se bloquearon 239 millones de francos adicionales (308 millones de dólares).

, aunque los fondos bloqueados previamente también pertenecían a su entorno, precisó ATS.

LEA TAMBIÉN: Maduro fuera de Venezuela: las oportunidades comerciales para empresas peruanas

La medida adoptada a inicios de año fue ordenada como “precaución” ante la “situación volátil” generada tras el arresto del líder venezolano el día 3.

Según las autoridades helvéticas, ningún integrante del está alcanzado por este congelamiento de activos.

En caso se determine que los bienes fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza prevé restituirlos en beneficio de la población venezolana, según señaló en enero el Ministerio de Asuntos Exteriores.

LEA TAMBIÉN: Gobierno interino de Venezuela aparta a esposa del presunto testaferro de Maduro

La legislación federal suiza permite congelar activos de extranjeros considerados “políticamente expuestos” cuando existen motivos para presumir que fueron adquiridos mediante corrupción, un gestión delictiva y otros delitos graves.

Con información de EFE.

