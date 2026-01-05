El Consejo Federal de Suiza informó este lunes que dispuso el congelamiento inmediato de todos los activos que Nicolás Maduro y su entorno mantienen en ese país, como una medida de precaución ante la situación de inestabilidad generada tras la detención del presidente de Venezuela por fuerzas armadas de Estados Unidos.

En un comunicado oficial, las autoridades suizas precisaron que esta decisión no alcanza a miembros del actual Gobierno venezolano y responde a la necesidad de evitar que eventuales fondos obtenidos de manera ilícita sean transferidos fuera del sistema financiero helvético.

El congelamiento de los activos tendrá una duración de cuatro años y busca preservar dichos recursos mientras se evalúa la posibilidad de que el país de origen inicie procesos judiciales vinculados a presuntos delitos financieros. Según aclaró el Ejecutivo suizo, la determinación no estuvo motivada por las causas políticas de la caída de Maduro ni por un eventual incumplimiento del derecho internacional.

Consejo Federal congela todos los activos que Nicolás Maduro tiene en Suiza. Foto: X.

“El elemento determinante es que se ha producido un cambio en el poder, lo que abre la puerta a eventuales acciones judiciales relacionadas con activos adquiridos ilícitamente”, señalaron las autoridades.

Suiza fundamentó la medida en una ley federal que permite bloquear bienes de personas extranjeras consideradas “políticamente expuestas”, cuando existen indicios de que dichos activos podrían haberse obtenido mediante corrupción, mala gestión u otros delitos graves. En caso de confirmarse estas sospechas en procesos judiciales futuros, el país indicó que trabajará para que los fondos puedan beneficiar al pueblo venezolano.

Finalmente, el Gobierno suizo recordó que, tras el arresto de Maduro, ha reiterado su llamado a la moderación, al respeto del derecho internacional y a la prohibición del uso de la fuerza, así como a la integridad territorial. Asimismo, destacó que ha ofrecido en reiteradas ocasiones sus buenos oficios para facilitar una salida pacífica a la crisis política en Venezuela.

Con información de EFE.