Camilla Fabri, la esposa de Alex Saab, quien fuera señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue separada del puesto que ocupaba en el gobierno interino de Venezuela, en el marco de una reciente reestructuración del gabinete liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (...) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, señala un comunicado difundido por Rodríguez, quien asumió funciones temporales luego de la caída de Maduro el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. El gobierno venezolano calificó entonces el procedimiento como un “secuestro”, mientras lo presentaba como un “héroe”. Durante ese proceso, Fabri se convirtió en una de sus principales voceras.

Posteriormente, Saab retornó desde Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros y se integró al gobierno en octubre de 2024. En enero de este año fue apartado de sus funciones. Se desempeñaba como ministro de Industria y tenía también responsabilidades en el área de inversiones internacionales.

A inicios de mes, medios estadounidenses informaron sobre una presunta captura de Saab. No obstante, una fuente conocedora del caso indicó bajo condición de anonimato a la AFP que el empresario, de origen colombiano, se encontraba en su domicilio.

Reciente reestructuración del gabinete fue liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Foto de Juan BARRETO / AFP.

Saab consolidó su vínculo con el gobierno venezolano en los últimos años de la administración de Hugo Chávez (1999-2013) y llegó a encabezar una amplia red de importaciones para el Ejecutivo de Maduro.

Entre sus responsabilidades estuvo la gestión de compras para el programa estatal de alimentos subsidiados CLAP, iniciativa que ha estado bajo cuestionamientos por presuntos casos de corrupción.

La reorganización ministerial ocurre en un contexto de fuertes presiones por parte de Washington, tras la captura del líder izquierdista y de su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero.

Ambos enfrentan actualmente un proceso judicial por narcotráfico en Nueva York, donde el exmandatario se declaró “prisionero de guerra”.

Con información de AFP.