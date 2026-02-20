El mandatario estadounidense afirmó que 50 millones de barriles de crudo venezolano están en tránsito hacia Houston. Foto: Yoan VALAT / POOL / AFP.
El mandatario estadounidense afirmó que 50 millones de barriles de crudo venezolano están en tránsito hacia Houston. Foto: Yoan VALAT / POOL / AFP.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , aseguró este jueves que 50 millones de barriles de petróleo están en camino hacia la ciudad de Houston, Texas, algo que considera “fantástico” para Venezuela.

“Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston”, dijo Trump durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia.

Sin nombrar directamente a la , Trump elogió su gestión afirmando que “está haciendo un gran trabajo”.

LEA TAMBIÉN: Embargo de EE.UU. a petróleo venezolano “esencialmente terminó”, dice secretario de Energía

Posteriormente, el presidente estadounidense retomó los temas internos sobre economía y las elecciones de medio término previstas para el 3 de noviembre.

El mandatario estadounidense afirmó que 50 millones de barriles de crudo venezolano están en tránsito hacia Houston. Foto: EFE/ Referencial.
El mandatario estadounidense afirmó que 50 millones de barriles de crudo venezolano están en tránsito hacia Houston. Foto: EFE/ Referencial.

Las licencias de EE.UU. para las petroleras en Venezuela

Las declaraciones del mandatario sobre el petróleo ocurren 24 horas después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela y les permite exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte.

LEA TAMBIÉN: Venezuela y EE.UU. establecen una asociación en materia energética a largo plazo

Así las cosas, las vinculadas a hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.

Este permiso exige que los contratos se rijan por la jurisdicción estadounidense y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC se canalicen a cuentas designadas por el Tesoro.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Destino de Cuba podría estar en manos de Marco Rubio, según The Economist
No solo es petróleo: EE.UU. busca desmantelar las misiones médicas de Cuba en las Américas
EE.UU. autoriza a cinco petroleras a operar en Venezuela, que recibirá visita de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.