Netflix anunció la expansión de su plan con anuncios a 15 nuevos países a partir del 2027, en medio de un cambio en los hábitos de consumo audiovisual en América Latina, donde el streaming ya supera a la televisión abierta en tiempo de visualización semanal. ¿Qué busca ahora la plataforma en mercados como Perú?

El anuncio fue realizado durante el cuarto Upfront global de Netflix en Nueva York, evento en el que la compañía presentó avances de Netflix Ads, su plataforma orientada a anunciantes y marcas.

Con esta expansión, Perú y Colombia se sumarán a Brasil y México, mercados donde el formato con publicidad ya registra más de 35 millones y 28 millones de usuarios activos mensuales, respectivamente.

Netflix explicó que esta estrategia busca ampliar las opciones de suscripción con precios más accesibles para usuarios, mientras fortalece nuevas oportunidades comerciales para anunciantes dentro del streaming .

“Nos emociona expandir Netflix con anuncios a 15 nuevos países en todo el mundo en 2027, incluyendo a Perú”, señaló Amy Reinhard, presidenta de Publicidad de Netflix.

El streaming ya representa el 61% del consumo semanal de televisión en América Latina. (Foto: Pixabay)

Streaming supera a la televisión abierta

Según datos de Comscore citados por la plataforma, América Latina alcanzará los 433 millones de espectadores digitales hacia el 2026.

Actualmente, el streaming concentra el 61% del tiempo semanal de consumo televisivo en la región, superando a la televisión abierta.

Netflix sostuvo además que los anuncios dentro de su plataforma generan mayores niveles de atención frente a otros formatos digitales y televisivos. Según la empresa, 9 de cada 10 usuarios prestan atención total al contenido cuando ven Netflix solos, mientras que la atención aumenta durante sesiones prolongadas de más de tres horas.

Netflix Ads permitirá a marcas y anunciantes acceder a herramientas de segmentación digital en el mercado peruano desde el 2027.

Perú entra al ecosistema publicitario de Netflix

La compañía indicó que Perú y Colombia representan mercados con alto nivel de conexión cultural alrededor de series y contenidos audiovisuales, lo que abre nuevas oportunidades para anunciantes y marcas.

En ese contexto, Netflix señaló que las empresas podrán acceder a herramientas de segmentación mediante Netflix Ads Suite, su plataforma tecnológica de publicidad digital.

La expansión también forma parte de la estrategia de Netflix para consolidarse como uno de los principales destinos globales de entretenimiento y fortalecer su posicionamiento en el negocio publicitario digital.