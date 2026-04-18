¿Cómo cerró el 2025 Del Barrio Producciones?

Ha sido un año extraordinario para Del Barrio no solo por el volumen de producción, sino por la consistencia en el crecimiento. Hemos aumentado considerablemente el número de horas de producción televisiva para América Multimedia, teniendo en cuenta que eso es algo que no se consigue solo con más proyectos si no hay una estructura afinada, equipos sólidos, un aparato de producción y línea editorial clara.

¿Cuál es la participación en el mercado de la productora?

En este momento, nosotros tenemos más del 70% de los contenidos de ficción para televisión, somos la mayor productora en ese sentido, digamos al cierre del 2025, porque esas cifras también pueden variar. Hemos tenido tres producciones en simultáneo para América Multimedia y mientras hasta el 2024 produciamos normalmente 360 horas, el año pasado hicimos alrededor de 740 horas horas televisivas anuales.

Dicha situación llevado a números, ¿en cuánto aumentó la facturación?

Nosotros veníamos con un crecimiento sostenido de alrededor de 5% y 6% anual y en el 2025 hemos crecido, entre cifras preliminares porque tenemos que revisar el EBITDA y otros conceptos, aproximadamente un 15%.

¿La sociedad con Tv Globo permitirá despuntar el crecimiento este año?

Es un gran logro como productora tener las adaptaciones de tres telenovelas importantes de esa cadena brasileña. Pero, no es solo la compra de tres guiones, sino también un programa de capacitación para nuestros productores, realizadores y técnicos, que permitirá elevar la vara interna e incorporar el know-how de una industria tan potente como la brasileña. Esperamos que ese 15% del 2025 siga incrementándose y supere el 20% este año, en un escenario conservador.

¿Se vienen más telenovelas como parte de esta alianza con TV Globo?

El acuerdo inicial son tres guiones y también la asesoría que están brindado a nuestro equipo, el cual viene viajando a Brasil. La industria audiovisual brasileña está en franco crecimiento para convertirse en una potencia, con diferentes reconocimientos a nivel mundial ya ganados.

¿Qué retos a nivel logístico está implicando para Del Barrio Producciones sacar adelante la primera adaptación (Señora del Destino)?

Si comparamos Señora del Destino con nuestras otras producciones, el público notará un cambio en varios aspectos. Hay una renovación de equipos, con compra de nuevas cámaras, lentes y otros. Adicional, en el primer capítulo de la telenovela tuvimos el despliegue de caballos y 300 extras en escena, algo nunca visto en la historia de la televisión peruana, y eso es porque tenemos un gran guión, pero también por el nivel de exigencia de trabajar con Tv Globo.

Son 300 extras lo que demandó la grabación del primer capítulo de Señora del Destino. (Foto: Redes de Del Barrio Producciones)

¿Qué inversión en equipos está mereciendo la producción de este primer guión?

Esta sociedad incluye a América Multimedia y por un acuerdo de confidencialidad no podría dar mayor detalle de cifras invertidas en la producción. Lo que puedo indicar es que ha sido una inversión muy importante.

¿Cuál es la oportunidad que abre la realización de estas adaptaciones para Del Barrio Producciones?

Si hay algo que nos va a permitir esta alianza con Tv Globo es consolidar nuestra presencia en el extranjero. Las producciones de Del Barrio a lo largo del tiempo se han venido exportando a 35 países, con públicos tan diversos como Europa Oriental o África e incluso hace un par de años vendimos a Filipinas y a la India, cuyos mercados no consumen producción latinoamericana. Como dato, casi el 90% de nuestra producción se ha estrenado en Ecuador y Bolivia que son destinos siempre muy interesados en nuestras historias.

A la fecha, ¿hay interesados en adquirir esta telenovela?

No hay aún nada cerrado, pero sí hay conversaciones por un interés internacional, no quisiera adelantar más porque no se concreta todavía. Algo aparte es que comercialmente, las marcas peruanas han apostado fuertemente por la telenovela y se agradece la confianza que depositan en la calidad de nuestras producciones.

¿Cuáles serán las otras dos telenovelas de Tv Globo que se adaptarán?

Tenemos un acuerdo inicial que es por dos años. En el mapa está la posibilidad de Rastros de Mentiras, que sería la otra producción, y una tercera por definir. No necesariamente acaba Señora del Destino y viene Rastros de Mentiras, eso todavían lo vamos a decidir.

La Quinta Heeren fue uno de los lugares de filmación del primer capítulo de Señora del Destino. (Foto: Redes de Del Barrio Producciones)

Primera película y producciones en streaming

En cine, ¿Del Barrio también estrena su primera película este año?

Sí, se trata de “Amando a Amanda”, que es una comedia romántica dirigida por Ani Alva y protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia. Es el primer largometraje de Del Barrio Producciones, con un estándar de producción que refleja lo que somos hoy. Su estreno en salas está planificado para el 28 de mayo, y esperamos que llegue a las plataformas de streaming.

Habían planes de producir para streaming, ¿cómo avanza esto?

Acabamos de cerrar hace una semana un acuerdo de coproducción con España para la realización del documental sobre la vida de la cantante afroperuana Susana Baca. Hemos hecho algunas filmaciones y esperamos terminarlo a fines del 2026 con proyección a que también vaya al streaming; además, de un par de proyectos (una película y la serie basada en la gastronomía peruana Leche de Tigre) que hemos presentado a dos plataformas internacionales donde aguardamos respuesta en los próximos meses. Entonces, la idea es incursionar en streaming con el documental de Susana Baca, la película Amando a Amanda, y estos otros dos proyectos que van del 2026 al 2027.

¿Cuáles son las plataformas a las que se ofreció estos contenidos?

En general, hemos conversado con Netflix, Amazon, Disney y HBO. Por acuerdos de confidencialidad no podemos señalar con cuáles estamos más avanzados; sin embargo, la idea es que en la segunda mitad de este año tengamos cerrados al menos dos proyectos y disponibles en plataformas en el 2027.

¿Están trabajando coproducciones?

Sí. Hemos participado como coproductores en la película nacional “Ellas”, dirigida por Eduardo Mendoza de Echave, aún pendiente de estreno. Y también somos coproductores con México y Suiza en el largometraje “Sobre el acantilado”, dirigido por Enrica Pérez. En esta última producción, se ha concluido el rodaje, estamos en proceso de postproducción final y esperamos en breve se anuncie la fecha de estreno.

¿A qué conceptos se orientarán las inversiones este año?

Estamos importando nuevos equipos de Estados Unidos; principalmente, lentes, cámaras, instrumentos de comunicación, iluminación; ello, con la finalidad de aumentar constantemente nuestra calidad. En aspiración tenemos pasar desde el formato 4K al 6K, que es lo que están usando ya algunas plataformas. De hecho, si queremos entrar en streaming, el juego debe ser con los mismos estándares técnicos y de calidad que se trabajan en los mercados internacionales.

En cuanto a estudios de grabación, ¿con un mayor número de producciones también ampliaron espacio?

Trabajamos en tres estudios, en Barranco, y uno en La Molina. En nuestro estudio principal en Barranco hemos ampliado de 5,000 m2 a 7,500 m2. En La Molina, el espacio es de alrededor de 700m2, donde el uso es eventual y dependiendo de cada telenovela.

¿La etapa electoral ha tenido algún impacto en los proyectos de Del Barrio?

No hay una afectación directa de la coyuntura; no obstante, somos una industria que al no solventarnos del Estado, nos financiamos con fondos privados. Definitivamente, dependemos de la situación del mercado y de la confianza de los auspiciadores en nuestras producciones. Si tenemos un dólar que se dispara, nuestras producciones no van a ser lo suficientemente competitivas, pues los costos de producción se pueden elevar muchísimo. Nosotros, como todo empresario peruano, estamos sujetos a la coyuntura y al entorno económico.

Hugo Coya es director general y gerente general de Del Barrio Producciones.