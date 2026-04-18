Señora del Destino es el primer guión de Tv Globo que adapta Del Barrio Producciones (Foto: Redes de Del Barrio)
Señora del Destino es el primer guión de Tv Globo que adapta Del Barrio Producciones (Foto: Redes de Del Barrio)
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Mayumi García
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En junio próximo, Del Barrio Producciones cumple 20 años en el mercado local y en su haber ya cuenta con más de 80 telenovelas; además, de un bagaje en documentales, coproducciones en películas y un primer largometraje que llega a cines el próximo mes. Para este año, el reto no es menor, pues tras cerrarse una alianza con Tv Globo y América Multimedia, la productora de Michelle Alexander tiene el encargo de llevar adelante las adaptaciones de tres telenovelas exitosas de la cadena brasileña. Hugo Coya, director general y gerente general de la compañía, en diálogo con Gestión, brinda mayores detalles de lo que alista.

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